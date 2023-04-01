Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцам

В Украине в апреле повысится тариф на воду. В среднем каждой семье придется платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше.

В апреле в Украине выростут тарифы на воду / pixabay

Украинцев в апреле нынешнего года ожидают новые тарифы на воду ‒ повышение пройдет в два этапа. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Сообщается, что теперь стандартная украинская семья будет платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше. При этом решение о росте цен на электроэнергию отсрочили ‒ до 1 мая 2023 года повышать такой не тариф не будут.

Соответственно, комиссия должна поднять тарифы с 1 апреля, а затем повторно провести повышение через три месяца – с 1 июля. С полным перечнем новых тарифов можно ознакомиться в документе. В среднем повышение в рамках первого этапа (апрельское) составит 12,3%, а второго (июльское) – 14,1%.

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Ожидается, что в Киеве в апреле кубометр воды может подорожать с 30,38 до 38,1 грн, а в июле – до 40,4 грн. Допустим, семья использует в среднем пять кубометров, в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5 грн, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

Далее, во Львове кубометр воды стоит 25,88 грн, с апреля цена составит уже 27,9 грн, с июля – 28,62 грн. В результате в июле за пять кубов придется платить 143,1 грн, что на 13,7 грн больше действующей стоимости.

Тарифы в Украине

В июле минувшего года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

В документах говорится, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

Позднее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году - для небытовых потребителей.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года будет трехэтапным:

до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).

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