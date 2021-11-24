Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен

Кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен / УНИАН

С 1 декабря в Украине на 500 гривен вырастет минимальная заработная плата, а также изменится минимальная пенсия, которая равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных граждан. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

Для украинцев старше 65 лет минимальная пенсия увеличится на 200 гривен ‒ до 2,6 тысячи гривен.

Речь идет о женщинах со стажем 30 лет и мужчинах, имеющих 35 трудового стажа.

С 1 декабря также вырастет минимальный прожиточный минимум ‒ с 2294 до 2393 гривен. Для пенсионеров минимальную пенсию повысят на 80 гривен или на 4,3% ‒ с 1854 до 1934 гривен.

Кроме того, в Украине возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

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