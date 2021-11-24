УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен

24 ноября 2021, 08:29
Прослушать новость
Остановить

Кроме того, в Украине возрастут доплаты за сверхнормативный стаж,  а также размеры различных надбавок, доплат, повышений - из-за прожиточного минимума.

пенсия_пенсии
Кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен / УНИАН

С 1 декабря в Украине на 500 гривен вырастет минимальная заработная плата, а также изменится минимальная пенсия, которая равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных граждан. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

Для украинцев старше 65 лет минимальная пенсия увеличится на 200 гривен ‒ до 2,6 тысячи гривен.

Речь идет о женщинах со стажем 30 лет и мужчинах, имеющих 35 трудового стажа.

С 1 декабря также вырастет минимальный прожиточный минимум ‒ с 2294 до 2393 гривен. Для пенсионеров минимальную пенсию повысят на 80 гривен или на 4,3% ‒ с 1854 до 1934 гривен.

Кроме того, в Украине возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

Реклама

Читайте такжеУкраинцы рискуют остаться без пенсий: что и когда грозит 60-летним

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

Другие выплаты:

viber
пенсия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолоданияУкраинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолодания Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сны Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуПриметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду
08:33

Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарование

08:29

Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен

08:26

Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

08:07

В Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимацииВидео

07:24

Блогер из Харькова рекламирует кремлевский проект и называет РФ "нашим государством"

Реклама
06:49

Трагедия в Уокешо: возросло число жертв наезда авто на участников парада, погиб 8-летний мальчикВидео

06:26

Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Видео

06:05

Газовый шантаж России: стоит ли Украине рассчитывать на новый контракт по транзитумнение

06:02

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

05:51

Путин нападет на Украину до февраля: эксперт рассказал, что может остановить РФВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыромВидео

05:22

Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонВидео

05:10

Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

04:43

Какой напиток быстро состаривает мозг - ответ ученых

04:35

Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

04:00

Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

03:58

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жаритьВидео

03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачейВидео

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

Реклама
02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

Реклама
20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

19:52

Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегуФотоВидео

19:51

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

19:51

Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаютсямнение

19:43

Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фотоФотоВидео

19:36

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппаВидео

19:26

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

19:15

Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" путиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять