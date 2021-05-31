Прекращение поставок белорусского бензина в Украину: в БНК ответили на слухи

В Белорусской нефтяной компании прокомментировали поставки бензина в Украину.
В Белорусской нефтяной компании прокомментировали ситуацию вокруг поставок в Украину бензина А-95.
БНК не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, сообщил заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельников в комментарии LB.ua.
Официальный представитель БНК уверяет, что никакого запрета на поставку топлива в Украину нет.
"Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", — сообщил Мельников.
По его словам, ремонтные работы могут продолжаться две недели.
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Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.
Торговые ограничения между Беларусью и Украиной:
- Ранее сообщалось о том, что Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров сроком на 6 месяцев.
- Такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.
- Под ограничения попали импорт в Беларусь: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, с/х техники для посева, стиральных маши и мебели.
- Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
- Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
- Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
- Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.