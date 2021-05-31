Прекращение поставок белорусского бензина в Украину: в БНК ответили на слухи

В БНК прокомментировали поставки бензина в Украину / УНИАН

В Белорусской нефтяной компании прокомментировали ситуацию вокруг поставок в Украину бензина А-95.

БНК не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, сообщил заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельников в комментарии LB.ua.

Официальный представитель БНК уверяет, что никакого запрета на поставку топлива в Украину нет.

"Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", — сообщил Мельников.

По его словам, ремонтные работы могут продолжаться две недели.

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Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной: