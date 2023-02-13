ПриватБанк поменял правила по кредиткам: кто не сможет снять наличность

Государственный ПриватБанк поменял правила использования кредитных средств для некоторых клиентов.

ПриватБанк изменил правила использования кредитных карт / коллаж УНИАН

Государственный ПриватБанк поменял правила использования кредитных денег для некоторых клиентов. Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу потребителя на специализированном портале Минфин.

Как рассказал возмущенный мужчина, он не смог перевести кредитные деньги со своей карты на другую карту. Кроме того, по его словам, больше нельзя снять наличность с кредитки в банкомате. Единственное, что осталось − возможность оплачивать покупки кредитными средствами.

"Якобы из-за войны, но война уже почти год идет и все работало. Просрочек никогда не было кредитная история идеальная", – пожаловался клиент.

В ответ в ПриватБанке отметили, что постоянно пересматривают условия использования кредитных средств (как и сам размер кредитного лимита). И при этом учитывают сотни показателей.

"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк отправляет уведомление", – отметили в ПриватБанке.

Ранее сообщалось – если работникам финансового учреждения покажется, что клиент использует свой счет для сомнительных операций, то его карточки могут заморозить даже без предупреждения. И такое положение вещей не только в "Привате", но и в других украинских банках.

Проблемы с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

До того, с 1 июня 2022 года "ПриватБанк" вернул клиентам часть довоенных программ (например, "Оплату частями"), однако при этом отменил кредитные каникулы.

Как пишут эксперты, теперь, если клиент уже прошел через льготный период, то для него появляется обязательство каждый месяц вносить платеж по кредиту. А для того, чтобы стимулировать клиентов вносить платежи, для тех, кто будет вносить как минимум 5% задолженности в месяц, оставят льготную ставку.

Другие новости о финансах: