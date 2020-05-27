УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине взлетят цены на популярный овощ

27 мая 2020, 00:55

Овощи борщевого набора - в зоне риска.

овощи
В Херсонской области - проблема с урожаем / УНИАН

Дождливая погода, которая в последнее время наблюдается в Украине, положительно отразится на урожае. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, в ряде областей ожидается рекордный сбор урожая, который компенсирует потери других областей.

"Сейчас мы видим дождливую погоду, которая позволит все же собрать хороший урожай, но есть и пострадавшие регионы – Херсонский, Николаевский и Одесский. По отдельным хозяйствам вообще погибли посевы, а в остальных потеря урожая составляет около 60-70%", – сказал эксперт в комментарии украинским СМИ.

Дорошенко отметил, что в ближайшее время не будет резких скачков цен на продукты. Однако в зоне риска находятся овощи борщевого набора.

"Будут трудности с луком, который в большинстве выращивается в Херсонской области, там проблема с урожаем. Закупить его будет проблематично, так как многие страны-импортеры запретили вывозить этот овощ. Уже с марта лук и картофель поднялись в цене на 60-70%, и прогнозы не улучшаются", – отметил он.

Читайте также"Люди будут голодать": из-за карантина взлетят цены на продукты - эксперт

Как сообщал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание практически всех категорий продуктов к концу 2020 года. По его словам, цены поползут вверх минимум на 10% на все продукты, начиная с картофеля и заканчивая мясом.  

Алексей Дорошенко цены на продукты рост цен новости Украины Лука урожай
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине взлетят цены на популярный овощ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:55
В Украине взлетят цены на популярный овощ
00:31
Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке Видео
00:19
Отдание Пасхи 2020: какой сегодня праздник 27 мая, приметы
26 мая, вторник
23:47
Умер известный украинский писатель и переводчик
23:24
Скандал с ГБР: как выглядят картины из коллекции Порошенко Видео
23:02
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
22:47
Укрзализныця назвала "карантинные" правила допуска в поезда
22:34
Пресс-секретарь Путина рассказал, как излечился от Covid-19
22:07
В ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин Порошенко
21:57
Стало известно, как работает отделение полиции в Кагарлыке после изнасилования
21:37
Виктор Павлик перенес свадьбу с пиарщицей
21:28
Кровавое преступление: в центре Киева подстрелили мужчину
21:14
Эксперты объяснили, как вести себя на пляже, чтобы не подцепить коронавирус
21:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
21:06
Бывшие послы США пригрозили Украине последствиями после пленок Деркача
20:42
"Есть что показать": Даша с Холостяка показала сочную грудь
20:34
Скандальная выставка: у Порошенко посетовали на "разбойное нападение"
20:30
Всем селом собирали на лечение ребенку: что известно об изнасилованной в Кагарлыке 26-летней женщине
20:05
Модные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фото Фото
20:02
#Провінція - Jerry Heil написала сатирическую песню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять