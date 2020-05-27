В Украине взлетят цены на популярный овощ

В Херсонской области - проблема с урожаем / УНИАН

Дождливая погода, которая в последнее время наблюдается в Украине, положительно отразится на урожае. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, в ряде областей ожидается рекордный сбор урожая, который компенсирует потери других областей.

"Сейчас мы видим дождливую погоду, которая позволит все же собрать хороший урожай, но есть и пострадавшие регионы – Херсонский, Николаевский и Одесский. По отдельным хозяйствам вообще погибли посевы, а в остальных потеря урожая составляет около 60-70%", – сказал эксперт в комментарии украинским СМИ.

Дорошенко отметил, что в ближайшее время не будет резких скачков цен на продукты. Однако в зоне риска находятся овощи борщевого набора.

"Будут трудности с луком, который в большинстве выращивается в Херсонской области, там проблема с урожаем. Закупить его будет проблематично, так как многие страны-импортеры запретили вывозить этот овощ. Уже с марта лук и картофель поднялись в цене на 60-70%, и прогнозы не улучшаются", – отметил он.

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Как сообщал Главред, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание практически всех категорий продуктов к концу 2020 года. По его словам, цены поползут вверх минимум на 10% на все продукты, начиная с картофеля и заканчивая мясом.