Рост до 127%: во сколько украинцам теперь обойдется абонплата за газ

Абонплата за газ в Украине вырастет на 90-127% - сколько будем платить / УНИАН

Украинцев ждут новые суммы в коммунальных платежках – за счет повышения абонентской платы за транспортировку газа. Как выяснили журналисты, цены взлетят в среднем сразу на 90%.

Например, пользователи Тернопольгаз вместо 1,03 грн будут платить 2,34 за каждый кубометр (то есть на 127% больше), Полтавагаз – с 1,09 грн до 2,07 грн (на 90%), а абоненты Киевоблгаз вместо 81 копейки вывернут из кармана 1,55 грн (тут прирост составит 48%).

Стоит отметить, что размер абонплаты на голубое топливо пересчитали все облгазы – но профильная комиссия утвердила еще не все новые тарифы.

Абонплата за газ в Украине – кому и насколько повышают

Тернопольгаз – с 1,03 до 2,34 грн;

Полтавагаз – с 1,09 до 2,07 грн;

Херсонгаз – с 0,94 до 1,80 грн;

Донецкоблгаз – с 0,84 до 1,11 грн;

Кировоградгаз – с 0,87 до 1,75 грн;

Киевоблгаз – с 0,81 до 1,55 грн;

Луганскгаз – с 0,92 до 1,13 грн;

Одессагаз – с 0,79 до 0,89 грн;

Черкассыгаз – с 0,48 до 0,59 грн;

Кременчуггаз – с 0,29 до 0,43 грн;

Киевгаз – с 0,28 до 0,32 грн.

При этом нужно отметить, что абонплату за газ необходимо вносить ежемесячно – невзирая на то, пользовался человек газом или нет.

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