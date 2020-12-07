Рост до 127%: во сколько украинцам теперь обойдется абонплата за газ

Абонплата за доставку газа пересчитана для всех облгазов – но цена в каждом регионе разная.
Украинцев ждут новые суммы в коммунальных платежках – за счет повышения абонентской платы за транспортировку газа. Как выяснили журналисты, цены взлетят в среднем сразу на 90%.
Например, пользователи Тернопольгаз вместо 1,03 грн будут платить 2,34 за каждый кубометр (то есть на 127% больше), Полтавагаз – с 1,09 грн до 2,07 грн (на 90%), а абоненты Киевоблгаз вместо 81 копейки вывернут из кармана 1,55 грн (тут прирост составит 48%).
Стоит отметить, что размер абонплаты на голубое топливо пересчитали все облгазы – но профильная комиссия утвердила еще не все новые тарифы.
Абонплата за газ в Украине – кому и насколько повышают
- Тернопольгаз – с 1,03 до 2,34 грн;
- Полтавагаз – с 1,09 до 2,07 грн;
- Херсонгаз – с 0,94 до 1,80 грн;
- Донецкоблгаз – с 0,84 до 1,11 грн;
- Кировоградгаз – с 0,87 до 1,75 грн;
- Киевоблгаз – с 0,81 до 1,55 грн;
- Луганскгаз – с 0,92 до 1,13 грн;
- Одессагаз – с 0,79 до 0,89 грн;
- Черкассыгаз – с 0,48 до 0,59 грн;
- Кременчуггаз – с 0,29 до 0,43 грн;
- Киевгаз – с 0,28 до 0,32 грн.
При этом нужно отметить, что абонплату за газ необходимо вносить ежемесячно – невзирая на то, пользовался человек газом или нет.
Тарифы в Украине 2020-2021: последние новости
- Напомним, Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.
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Автор: Диана Беловодская