С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет

Новый закон увеличивает штрафы за продажу электронных сигарет определенной категории граждан – до 6800-13600 грн.
С 1 января 2021 года Украина ввела в действие новый закон, который регламентирует продажу электронных сигарет. Сам закон был принят еще 2 декабря.
Теперь несовершеннолетние лица не имеют права купить электронные сигареты, жидкости к ним и сподручные устройства (устройства для нагрева).
Как следует из текста закона, что опубликован на сайте Рады, за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним нарушителей ожидают новые штрафы – на этот раз до 6800-13600 гривен (ранее эти суммы составляли 1700-6800 гривен).
Новости про сигареты
- Напомним, ориентировочно цены на сигареты (как электронные, так и простые) в 2021 году вырастут на 8-12 гривен. Детальнее читайте в нашем материале Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе.
- В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия. В парламент подано два законопроекта.
- Врач описал связь между курением и заражением COVID-19. По мнению медика, связь между курением как вредной привычкой и заражением коронавирусной инфекцией можно уже считать доказанной.
Автор: Диана Беловодская