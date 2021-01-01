С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет

Кому теперь нельзя купить электронные сигареты - Украина ввела новый закон / УНИАН

С 1 января 2021 года Украина ввела в действие новый закон, который регламентирует продажу электронных сигарет. Сам закон был принят еще 2 декабря.

Теперь несовершеннолетние лица не имеют права купить электронные сигареты, жидкости к ним и сподручные устройства (устройства для нагрева).

Как следует из текста закона, что опубликован на сайте Рады, за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним нарушителей ожидают новые штрафы – на этот раз до 6800-13600 гривен (ранее эти суммы составляли 1700-6800 гривен).

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