УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет

1 января 2021, 19:54
Прослушать новость
Остановить

Новый закон увеличивает штрафы за продажу электронных сигарет определенной категории граждан – до 6800-13600 грн.

Кому теперь нельзя купить электронные сигареты - Украина ввела новый закон
Кому теперь нельзя купить электронные сигареты - Украина ввела новый закон / УНИАН

С 1 января 2021 года Украина ввела в действие новый закон, который регламентирует продажу электронных сигарет. Сам закон был принят еще 2 декабря.

Теперь несовершеннолетние лица не имеют права купить электронные сигареты, жидкости к ним и сподручные устройства (устройства для нагрева).

Как следует из текста закона, что опубликован на сайте Рады, за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним нарушителей ожидают новые штрафы – на этот раз до 6800-13600 гривен (ранее эти суммы составляли 1700-6800 гривен).

Новости про сигареты

электронные сигареты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январеМинималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезлоУкраина повышает пенсии с 1 января: кому повезло Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналкуАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку Взлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидийВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий В Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очередиВ Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди
Следующий материал

Последние новости

21:03
"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике Зеленского
21:01
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
20:55
Спасатели рассказали, сколько человек погибло во время пожаров в новогоднюю ночь Видео
20:17
С 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатно Видео
20:04
Великобритания официально вышла из состава ЕС
Реклама
19:54
С 1 января в Украине изменились правила продажи электронных сигарет Видео
19:51
Пьяные разборки: в новогоднюю ночь во Львове произошла стрельба
19:25
Супрун в соцсети попрощалась с украинцами
19:16
Из-за празднования дня рождения Бандеры перекрыты улицы: что творится в Киеве Видео
19:10
Горсовет Харькова обратился к Раде после смерти Кернеса
18:35
В МИД Украины отреагировали на назначение новой главы ОБСЕ
18:24
Были дети и беременные: в Славском с застрявшего подъемника сняли туристов Видео
18:02
Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезло Видео
18:02
Доктор Комаровский оригинально поздравил украинцев с Новым годом Видео
17:51
На Рим обрушился "дождь" из мертвых птиц Видео
17:43
Два телеканала второй год показывают поздравление Порошенко вместо Зеленского Видео
17:05
Кому +12º, а кому – снег: синоптик рассказала о погоде на выходные Видео
16:30
Кому в Украине подняли зарплаты на 20% и когда ждать следующего скачка Видео
16:14
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
16:11
"Скорая" будет приезжать по-новому: что изменилось с 1 января Видео
Реклама
16:09
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
15:51
Рассол – это неправильно: что на самом деле надо пить 1 января Видео
15:41
На Львовщине десятки лыжников оказались в ловушке из-за поломки подъемника
15:01
В центре Киева престижная иномарка "вылетела" на дерево
14:59
В Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовы Видео
14:43
В Украине взмыли тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам Видео
14:33
Серьезные минусы: синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы Видео
14:19
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
13:46
В Украине увеличили выплаты военным: кто получит, а кто нет Видео
13:44
У ОБСЕ новый глава: украинский конфликт теперь в приоритете
13:34
В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов Видео
13:01
Песка в Ялте нет: в Госдуме уличили Зеленского во "лжи" Видео
13:00
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и "судный день" для отношений Видео
12:48
Ким Чен Ын странно поздравил северокорейцев с Новым годом Видео
12:30
Обслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января Видео
12:26
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
12:05
Певица Валерия стала бабушкой
12:02
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
11:54
"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России Видео
11:53
Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского Видео
Реклама
11:22
Оригинальные поздравления на Новый год 2021 – короткие фразы и открытки с наступившим Новым годом
11:03
Из сирийского ада "вырвали" украинцев: Зеленский раскрыл детали спецоперации Видео
11:03
Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе Видео
10:10
Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея
09:51
Киев лидирует по числу случаев заражения коронавирусом за сутки Видео
09:46
Карантин на новогодние выходные: что запрещено и разрешено Видео
09:23
Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения Видео
09:13
В центре Николаева из-за фейерверка загорелась квартира
09:08
Как избавиться от похмелья: способы и продукты Видео
08:59
Новогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять