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Сезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды

22 июля 2021, 19:23
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Фермеры оправдывают скачок цен на сахар тем, что последний год из-за засухи был неурожай.

Сахар
Цены на сахар в Украине / pixabay

Цены на сахар в Украине бьют все рекорды. В некоторых магазинах стоимость белого песка переступает отметку в 30 гривен.

Аграрии связывают это с неудачным урожаем, который оказался худшим за последние 4 года. Они же прогнозируют снижение стоимости продукта уже в ближайшее время – аж до 20 гривен за килограмм.

"С января по июль сахар вырос на 25%. Ни одной причины по увеличению себестоимости сахара здесь нет. Это чистый рынок или спекуляция", – убежден экономист Олег Пендзин, передает Сегодня.

Фермеры же оправдывают скачок цен на сахар тем, что последний год из-за засухи был неурожай. Мол, запасы на складах практически истощены.

"Сахарной свеклы было собрано меньше. За последние 4 года прошлогодняя урожайность была наихудшая", – сетует директор агрофирмы Виталий Якивец.

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В Ассоциации сахаропроизводителей Украины сговор производителей отрицают. По их мнению, всему виной – подорожание сырья и производства.

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"То, что у нас сейчас пошло увеличение цен на газ, на электроэнергию и на другие материалы, в принципе цена на сахар экономически обоснована", – поясняет и.о. председателя правления НАСУ Укрцукор Назар Михайловин.

В этом году урожай сахарной свеклы, по прогнозам фермеров, будет хорошим. Говорят, цена на "белое золото" должна снизиться до 20 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.

сахар цены на продукты
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