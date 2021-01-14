Шмыгаль рассказал, как идут переговоры с МВФ планы по цене на газ

МВФ и цена на газ - Шмыгаль рассказал о компромиссе / Reuters

Переговоры с МВФ по цене на газ проходят конструктивно, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, компромисс в этом вопросе неизбежен.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – написал Шмыгаль.

Напомним, в МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев. Кабмин пытается объяснить МВФ, почему власти намерены снизить цены на газ для населения, утверждает Сергей Марченко.

Украина – МВФ: новости