Шмыгаль рассказал, как идут переговоры с МВФ планы по цене на газ

По словам премьера, компромисс в этом вопросе неизбежен.
Переговоры с МВФ по цене на газ проходят конструктивно, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, компромисс в этом вопросе неизбежен.
"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – написал Шмыгаль.
Напомним, в МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев. Кабмин пытается объяснить МВФ, почему власти намерены снизить цены на газ для населения, утверждает Сергей Марченко.
Украина – МВФ: новости
- МВФ 9 июня 2020 года принял решение об утверждении для Украины новой 18-месячной программы stand-by, в рамках которой Киев должен получить 5 миллиардов долларов. В июне Украина получила первые $2,1 млрд от Фонда.
- До конца 2020 года Киев должен был получить еще 3,5 миллиарда долларов, однако процесс выделения Украине кредитных средств был приостановлен. МВФ требует продолжения проведения пенсионной, образовательной, медицинской и антикоррупционной реформ.
- 11 января 2021 года миссия МВФ возобновила работу в Украине по вопросам первого пересмотра программы кредитования. Украинские власти отчитываются по реформам, которые требуются для получения новых траншей.
- Снижение тарифов на газ для населения может отразиться на работе Украины с МВФ, однако как полагает советник президента Украины Олег Устенко, этот вопрос можно урегулировать, объяснив представителям Фонда ситуацию с тарифами.
- Киев готовится к разрыву сотрудничества с МВФ и уже просчитывает варианты. В то же время власть до последнего надеется на новый кредит.
Автор: Диана Беловодская