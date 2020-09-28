"Смысла нет": в Укрзализныце открестились от сотрудничества с Deutsche Bahn

В Укрзализныце отказались привлекать международных консультантов.
Компания Укрзализныця не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству иностранных специалистов.
Об этом глава правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил в интервью Экономической правде.
"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов", - подчеркнул он.
Он также обратил внимание на то, что сравнение Deutsche Bahn с Укрзализныцей является некорректным.
"В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла", - пояснил глава правления УЗ.
Он также напомнил о том, что пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства.
"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - добавил Жмак.
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- Напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn.
- Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.