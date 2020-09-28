"Смысла нет": в Укрзализныце открестились от сотрудничества с Deutsche Bahn

Укрзализныця не будет сотрудничать с Deutsche Bahn / cfts.org.ua

Компания Укрзализныця не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству иностранных специалистов.

Об этом глава правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил в интервью Экономической правде.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что сравнение Deutsche Bahn с Укрзализныцей является некорректным.

"В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла", - пояснил глава правления УЗ.

Он также напомнил о том, что пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства.

"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - добавил Жмак.

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