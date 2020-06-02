"Стебутся над Украиной": эксперт поведал об "издевательствах" МВФ

Чего ждать Украине от сотрудничества с МВФ / "РБК-Украина"

Международный валютный фонд выдвигает Украине жесткие требования, которые можно охарактеризовать как "издевательство над страной и ее людьми", считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Требования, которые выдвигает Международный валютный фонд, просто обескураживают. По сути МВФ - это банк, который, с учётом оценки рисков, выдает нам кредит. Но требований того, чем мы должны заниматься и на каких условиях, как известно, не предъявляют ни в одном банке. Украина - богатая страна с умными людьми, которой не хватает разве что инвестиций. И если МВФ настаивал на принятии закона о национальных рынках капиталов, то это можно было бы расценивать как беспокойство о возврате денег. Но в остальном это выглядит издевательством над страной и ее людьми", - отметил Гончаров в интервью Главреду.

Эксперт заявил, что в нашей стране ради сотрудничества с МВФ урезаются социальные статьи доходов, а также будут повышаться цены на электроэнергию и газ.

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"Чтобы хоть как-то удержать баланс, будут ещё и поднимать цены на энергоресурсы - впереди у нас повышение цен на электроэнергию и газ. Ведь, например, "приведение цен на газ к рыночному уровню" - это стандартная формулировка для того, чтобы поднимать цены. И это на фоне того, что в Европе цены падают, а у нас и дальше продолжится подорожание, при том, что цены в Украине уже и без того на порядок выше европейских. Потому основная масса украинцев получит двойной удар в виде повышения налогов и цен на энергоресурсы", - сказал Гончаров.

По его словам, будет также повышаться давление на украинский бизнес.

"Глядя на этот меморандум, у меня такое впечатление, что своими требованиями в МВФ просто стебутся над нашими властями, выдвигая им новые условия. И получается, что вместо, того чтобы создавать условия для улучшения положения бизнеса фактически этими требованиями из Украины выталкивают трудоспособное население искать себе рабочие места в других странах", - подвел итоги эксперт.

Ранее сообщалось, что ради транша МВФ украинцам придется платить за коммуналку на 30% больше. Это, в свою очередь, еще больше усилит долговую нагрузку по коммуналке.

Ранее СМИ опубликовали полный текст Меморандума Украины с МВФ, в котором прописаны обязательства, взятые официальным Киевом для получения кредита в 5 млрд долларов. Документ подписан президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием.