Средства из COVID-фонда на дороги не направляли​: в Офисе президента шокировали заявлением  ​

Выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не отдавали на направляли на дороги / УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.

"Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

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Заместитель руководителя Офиса Президента также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".

"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет – неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.

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