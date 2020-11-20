Средства из COVID-фонда на дороги не направляли​: в Офисе президента шокировали заявлением  ​

Замглавы ОП заверил, что деньги из COVID-фонда на строительство дорог не брали.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.
"Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.
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Заместитель руководителя Офиса Президента также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".
"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет – неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.
COVID-фонд в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Министерстве финансов рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда.
- Также Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы. Как утверждают в Минкульте, решение правительства поможет культурной отрасли в условиях коронакризиса.
- Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.
- Позднее Кабмин пояснил направление 62 миллионов из программы по борьбе с раком на дороги. В правительстве отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией.
- Ранее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги. По его словам, каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.