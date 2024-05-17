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Стаж для работающих пенсионеров: как докупить и сколько доплачивают украинцам

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 18:02
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Как известно, украинцы могут получать пенсионные выплаты по возрасту или по стажу – если его не хватает, его можно докупить.
Пенсионные монеты
Как докупить пенсионный стаж и сколько доплачивают за переработки?/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцы могут получать пенсионные выплаты по возрасту либо имея нужное количество страховых лет стажа – если его не хватает, его можно докупить. Но многие вышедшие на пенсию граждане имеют сверхурочный стаж и поэтому интересуются, можно ли его продать – особенно, когда они получают малую выплату. Об этом сообщает портал "На пенсии".

Дело в том, что в Украине существуют доплаты за каждый год переработанного сверх необходимого для пенсии стажа, но ее размер зависит не только от этого, но и от зарплаты. Поэтому выплаты все равно могут быть небольшими, даже при большом количестве страхового стажа.

Если человек имеет 55 лет стажа, то это означает, что основной размер его пенсии по возрасту составляет 55% от зарплаты. Соответственно, конечная сумма формируется с учетом всех надбавок.

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К таким надбавкам относится и доплата за сверхстаж, которая рассчитывается по такой схеме: за каждый год стажа пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от прожиточного минимума.

Впрочем, начисление зависит от того, когда человек вышел на пенсию:

  • если это произошло до октября 2011 года, сверхурочный стаж для мужчин будут считать после 25 лет стажа, а для женщин – после 20 лет;
  • после октября 2011 года сверхстаж для мужчин будут считать после 35 лет стажа, а для женщин – после 30 лет.

Как известно, прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 2361 грн. Таким образом, пенсионер, имеющий 30 лет сверхурочного стажа и пенсию выше минимальной, получит до 708 грн доплаты (23,61 грн за каждый год сверхстажа) ‒ 2361 грн умножить на 30% = 708 грн.

Работающим пенсионерам следует учесть, что при расчете их выплат учитывают старый прожиточный минимум, который действовал, когда они только вышли на пенсию. Актуальный прожиточный минимум будет учтен, когда они уволятся (и соответственно будут перечислены доплаты).

Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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