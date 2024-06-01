Стоимость выросла на 13%: Украине взлетели цены на самый популярный салатный овощ

Сокращение объемов продукции на рынке и увеличение спроса на овощ привели к повышению цен.

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Украинцам придется платить больше за тепличный овощ / Коллаж: УНИАН, pixabay.com

На украинском рынке стремительно выросли цены на тепличные томаты. Ограниченное предложение и высокий спрос на помидоры позволили фермерам повысить цены на свою продукцию. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас цены на овощ колеблются в пределах 60-75 грн/кг. По данным проекта, это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Причиной роста цен на тепличные томаты эксперты называют сокращение объемов предложения данной продукции на рынке, не только из местных тепличных комбинатов, но и существенное уменьшение поставок томата с внешнего рынка", - отметили аналитики. видео дня

Эксперты пояснили, что повышение цен на помидоры также спровоцировал стабильный спрос на этот овощ со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, несмотря на повышение цен, тепличный томат сейчас стоит на 15% дешевле, чем в тот же период прошлого года.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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Напомним, в Украине значительно снизилась стоимость на раннюю белокочанную капусту. Овощ можно купить на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

Также цены на тепличные огурцы стремительно снижаются. Стоимость овоща в среднем упала на 20%, до 55-100 грн за килограмм. Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения и небольшим спросом.

Как сообщал Главред, на украинском рынке стремительно выросли цены на клубнику из-за прохладной погоды в основных регионах выращивания. Сейчас цены на клубнику колеблются от 65 до 100 гривен за килограмм, что на 27% выше, чем на прошлой неделе.

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