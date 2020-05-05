Решить проблемы: в Украине хотят отменить льготы для населения по электроэнергии

В НКРЭКУ предложили отменить льготы для населения по электроэнергии / Reuters

Сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в отраслях энергетики и коммунальных услугах (НКРЭКУ) предложили парламенту рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Свои наработки они презентовали на круглом столе, который был организован комитетом парламента по вопросам энергетики и услуг ЖКХ.

Ради выхода из проблемной ситуации, которая сложилась на рынке электроэнергии, в НКРЭКУ предлагают до конца 2020-го категорически отменить льготную категорию потребления до 100 киловатт/час для населения (нынешний тариф — 75 копеек без НДС). Это и позволит дополнительно получить 12 млрд гривен до конца года.

Читайте такжеТарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколькоКроме того, в НКРЭКУ предлагают на протяжении двух−пяти лет отменить перекрестное субсидирование - вместе с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей.

Такая мера даст возможность получить еще 38 млрд грн в год, поскольку объем субсидий, по оценкам НКРЭКУ, составляет около 50 млрд грн. К примеру, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за киловатт / час (без НДС), а коммерческие потребители платят 1,88 грн за киловатт / час.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию-2020 в Украине на минувших выходных увеличились почти на 50%: цена на электроэнергию для промышленности выросла на 46% (до 1297 грн за Мегаватт/час).