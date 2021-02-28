У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ

Олег Устенко рассказал о проблемах в переговорах с МВФ.
Советник президента Олег Устенко прокомментировал ситуацию с переговорами между Украиной и Международным валютным фондом.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, программа сотрудничества с МВФ не прекращена, а Киев ожидает нового транша в 2021 году.
"Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили, и тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно, задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ – это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", — сказал он.
Экономист говорит, что в переговорах с МВФ возникли проблемы логистического характера, связанные с изменением украинского законодательства.
"Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет, как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", — добавил Устенко.
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Переговоры Украины с МВФ:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.