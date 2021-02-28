У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ

Олег Устенко прокомментировал переговоры с МВФ / IMF

Советник президента Олег Устенко прокомментировал ситуацию с переговорами между Украиной и Международным валютным фондом.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, программа сотрудничества с МВФ не прекращена, а Киев ожидает нового транша в 2021 году.

"Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили, и тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно, задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ – это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", — сказал он.

Экономист говорит, что в переговорах с МВФ возникли проблемы логистического характера, связанные с изменением украинского законодательства.

"Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет, как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу. Мы не делаем это для кого-то", — добавил Устенко.

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Переговоры Украины с МВФ: