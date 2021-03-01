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У Зеленского назвали сроки получения нового транша МВФ

1 марта 2021, 20:20
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Документы для нового транша МВФ уже готовы, подчеркнул Тимофей Милованов.

Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал о том, когда Украина может получить новый транш от Международного валютного фонда.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, об этом шла речь в достигнутых договоренностях на рабочем уровне.

"Это технический термин, который означает, что стороны договорились о том, что выполнено и что еще нужно выполнить, и четко это описали в документе. Затем этот документ выносится на Совет директоров МВФ, он его утверждает... Принимается решение, и деньги перечисляются", - сказал Милованов.

По его словам, для Украины пока важнее именно факт, что кредит предоставляется.

"Нам нужны не столько сами деньги, сколько факт. Потому что на Международный валютный фонд ориентируются многие международные инвесторы, и они ориентируются таким образом, что если программа МВФ идет по расписанию или по ожиданиям инвесторов, то значит, что все нормально. Если есть хорошие новости, они становятся более оптимистичными. Если программы нет или она постоянно откладывается, они начинают подозревать, что есть проблемы с экономикой. И тогда у нас макроэкономическая ситуация может ухудшиться", - отметил он.

Говоря о сроках получения кредита, Милованов отметил: "Я ставлю примерно до лета. Хотя и документы уже готовы, но такого согласования и политического, и в деталях с МВФ сейчас нет".

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Переговоры Украины с МВФ:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • Ранее Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.
МВФ кредит МВФ новости Украины Тимофей Милованов
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