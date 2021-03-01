У Зеленского назвали сроки получения нового транша МВФ

Тимофей Милованов / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал о том, когда Украина может получить новый транш от Международного валютного фонда.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, об этом шла речь в достигнутых договоренностях на рабочем уровне.

"Это технический термин, который означает, что стороны договорились о том, что выполнено и что еще нужно выполнить, и четко это описали в документе. Затем этот документ выносится на Совет директоров МВФ, он его утверждает... Принимается решение, и деньги перечисляются", - сказал Милованов.

По его словам, для Украины пока важнее именно факт, что кредит предоставляется.

"Нам нужны не столько сами деньги, сколько факт. Потому что на Международный валютный фонд ориентируются многие международные инвесторы, и они ориентируются таким образом, что если программа МВФ идет по расписанию или по ожиданиям инвесторов, то значит, что все нормально. Если есть хорошие новости, они становятся более оптимистичными. Если программы нет или она постоянно откладывается, они начинают подозревать, что есть проблемы с экономикой. И тогда у нас макроэкономическая ситуация может ухудшиться", - отметил он.

Говоря о сроках получения кредита, Милованов отметил: "Я ставлю примерно до лета. Хотя и документы уже готовы, но такого согласования и политического, и в деталях с МВФ сейчас нет".

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Переговоры Украины с МВФ: