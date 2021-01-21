"Ужасное воровство": эксперт сказал, светит ли Украине снижение тарифов

Украинцам не снизят коммунальные тарифы, полагает эксперт / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко спрогнозировал, что в нашей стране не будут снижены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Беда в том, что нет снижения тарифов и качество услуг, которые предоставляются жилищно-коммунальным хозяйством, не становится лучше, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, в ЖКХ коррупция и воровство ужасные.

"…с каждой гривны, которую мы платим за услуги ЖКХ, более тридцати копеек просто воруют. Поэтому снижение тарифов – это борьба с воровством и коррупцией. Но этого, к сожалению, нет…", – отметил собеседник.

Скубченко добавил, что новый закон о жилищно-коммунальных услугах, принятый Верховной Радой в декабре 2020 года, предполагает введение новых абонплат и услуги обслуживания внутридомовых сетей.

"Сейчас закон, …упрощающий переход на новые договора с поставщиками услуг, на подписи президента (Владимира Зеленского – Ред.). Если президент подпишет, то уже до 1 мая у нас к этим высоким тарифам добавятся еще и новые услуги: более двадцати платежей ежемесячно", – предупредил эксперт.Читайте такжеУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев

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