В Раде объяснили, насчет курса доллара по 32-33 грн/$ к концу года

Курс валют - ждать ли курс доллара к гривне по 32-33 грн/$ / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине резко пошел вверх – однако в Раде не видят оснований для преодоления гривной нового психологического рубежа выше 32 грн/$.

"Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении гривны", – заявил в интервью ТСН.ua народный депутат от Слуги народа, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он прогнозирует, что украинцам не стоит ждать курса доллара к гривне по 32-33 грн/$ в качестве "подарка" под елочку на Новый год.

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция"Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Никакого основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем тут есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь какого-то катастрофического влияния на курс… Я не буду называть конкретные цифры (котировок доллара в Украине к концу года – ред.), но не вижу ни одного основания для этого (курса по 32-33 грн/$ – ред.)", – заверил глава профильного комитета Рады.

Курс доллара в Украине - прогноз

Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара. На снижение курса гривны влияют несколько факторов.

Аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер спрогнозировал, каким будет курс доллара в ближайшее время.

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе отмечается, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн/$, на конец года - 28,8 грн/$.