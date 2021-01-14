В Украине взлетят цены на шампанское: сколько будет стоить игристое

Повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые.
Кабинет министров Украины урегулировал вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции.
Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, постановление правительства направлено на поддержку национальных производителей, борьбу с фальсификатом и повышение качества продукции виноградарства и виноделия, было принято на заседании Кабмина в среду, 13 января.
"Постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 гривен)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что главная проблематика заключалась в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток - это продукт более низкого качества, чем игристое вино) продается по цене как игристое вино (а качество вина несопоставимо выше). В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина.
Читайте такжеВ Украине взлетят цены на хлеб: названа точная суммаПо словам Петрашко, принятое постановление устраняет все манипулятивные разночтения и урегулирует вопрос "цена должна равняться качеству".
"Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности ", - сказал министр.
Подорожание в Украине:
- Ранее сообщалось о том, что в 2021 году в Украине снова поднимут цены на хлеб. В течении года в среднем цены повысятся на 20%.
- Цены на хлеб массовых сортов повышаться медленнее – максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий составит 20-25%.
- Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.