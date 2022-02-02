Важный газовый тариф пересчитают: от чего будет зависеть сумма в квитанциях

От чего будет зависеть сумма в квитанциях на газ / ua.depositphotos.com

Даже если украинцы не пользуются газом, то сумма в платежках за "голубое топливо" все равно не бывает нулевой. В этом случае плата за распределение газа привязывается не к мизерному или нулевому количеству использованных кубометров, а к установленным нормативам потребления газа, сообщает портал "Факты".

Согласно установленному порядку, если потребители газом не пользовались или пользовались менее 9 месяцев в году, то минимальный платеж за доставку газа будет считаться, исходя из количества газовых приборов в доме/квартире.

Меньше всего придется заплатить за доставку газа тем семьям, у которых в наличии исключительно газовая плита. В этом случае считается, что средний украинский потребитель расходует 39 кубических метров газа в год. Именно такая квота принимается в расчет. Соответственно, итоговая сумма в платежке зависит от конкретного поставщика и его тарифов.

Чем больше газовых приборов в доме/квартире, тем больше будет сумма за доставку газа. Минимальное потребление считают так:

газовая плита — 39 кубометров газа в год;

газовая плита и колонка для подогрева воды — 126 кубометров;

газовое отопление — 314 кубометров.

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Напомним, ранае в Украине поставщики газа помимо основного платежа начали добавлять в платежки еще один показатель – абонентскую плату за тепло и горячую воду.

Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг",

До января эти нормы начали внедрять в Киеве и Одессе. Однако в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, в частности Тернополя.