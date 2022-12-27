Запастись не успеем: какие продукты в Украине рекордно подорожают

Лидерами по удорожанию в 2023-м станут яйца, овощи и продукты зерновой группы.

Цены на продукты / pixabay

Украинцев предупредили о грядущем повышении цен на продукты. Это связано с регулярными отключениями света.

В последний месяц вновь подорожали яйца и молочка. В следующем году птицефабрики могут сокращать поголовье, что приведет к удорожанию мяса и яиц.

Отключения света на хлебозаводах также вызывает массу проблем, поскольку приготовление выпечки – процесс не быстрый, и его нельзя подстроить по отключение электроэнергии. По этой причины на производстве ежедневно появляются тонны брака. Производители вынуждены сокращать ассортимент.

В Ассоциации пекарей Украины спрогнозировали, что хлеб подорожает примерно на 5%.

Еще 10-15% вырастет стоимость мяса и молочных продуктов.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил об высоком уровне инфляции в текущем году. Аналогичная ситуация сохранится и в следующем. По словам эксперта, потребительская корзина подорожает примерно на 40%.

"Наверное, нас ждет то же в следующем году – потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", – отметил аналитик.

Пендзин подчеркнул, что лидерами по удорожанию в 2023-м станут яйца, овощи и продукты зерновой группы.

Цены на хлеб

В концу декабря стоимость пшеничного хлеба весом 650 граммов повысилась до 32,08 грн. В то время как в ноябре его реализовали за 31,37 грн.

Подорожал и 600-граммовый хлеб пшеничный нарезной. За последний месяц цена его повысилась с 32,60 до 33,39 грн.

По информации Аgronews.ua, на этой неделе в стране большинство мукомольных предприятий повышали закупочные цены на продовольственную пшеницу.

Эксперты называют ключевые факторы поддержки цен:

недостаточное количество зернового предложения на фоне сдерживания продаж аграриями;

высокая конкуренция между покупателями;

перспективы сокращения посевных площадей в новом сезоне.

Также сохраняются трудности с реализацией муки на фоне незначительного спроса, что сдерживает еще более активное удорожание зерна.

В конце декабря цены спроса на пшеницу второго и третьего класса колеблются в ценовом коридоре 6,2 тыс. - 7,1 тыс. грн/т и 6,1 тыс. - 7 тыс. грн/т СРТ соответственно. Показатели превышают цены на предыдущей неделе на 100-200 грн/т.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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