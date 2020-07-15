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Раскрыты все карты: Венедиктова поведала, сколько зарабатывают прокуроры

Выяснилось, сколько получают прокуроры в ОГП.

15 июля 2020, 21:01
Венедиктова
Венедиктова назвала зарплату прокурора в Украине / УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова поведала, что средняя зарплата прокурора ОПУ составляет около 30 тысяч гривен.

Об этом она заявила во время заседания Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 15 июля.

Также она сообщила, что в начале аттестации прокуроров количество людей, которые были в Генпрокуратуре, составляло 1339, и из них в Офис генпрокурора заявили намерение перейти 1083 человека - почти 81 процент.

По ее словам, после трех этапов аттестации - тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведение собеседований - в ОГП перешли 610 человек, это 45 процентов тех прокуроров, которые были в Генпрокуратуре.

Она сообщила, что ранее, в январе, был объявлен отбор в Офис генпрокурора, и когда он закончился, 71 человек был готов идти в тренинговый центр прокуроров, затем на стажировку в ОГП.

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"Хочу сообщить, что сегодня у нас для 65 человек продолжается процедура назначения - это спецпроверки, это как раз лица, пришедшие из вне системы", - уточнила она.

Венедиктова отметила, что с 9 июня был объявлен второй отбор на вакантные должности, пока продолжается прием документов, который должен продолжаться до 9 августа.

Ранее Венедиктова призналась, что в деле пятого Президента Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако действующий Уголовный процессуальный кодекс позволяет затягивать дело

Ирина Венедиктова прокурор Офис генпрокурора зарплата новости Украины
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