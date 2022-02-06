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Врачам и учителям теперь платят чуть больше 11 800 грн: как изменились зарплаты в Украине

6 февраля 2022, 14:31

Меньше всего платят работникам сферы Почтовая и курьерская деятельность – их зарплата выросла на 20,1%, но получают они 8 214 гривен.

деньги
В сфере авиационного транспорта платят в среднем около 28 506 гривен в месяц - Госстат / УНИАН

Средняя зарплата в Украине за прошлый год выросла на 20,9% и составляет около 14 014 гривен. Самые высокие оклады у работников сферы авиационного транспорта – 28 506 грн. Работники отрасли Информация и телекоммуникация зарабатывают в среднем 25 530 грн, а в финансовой и страховой деятельности получают около 23 975 гривен. Средняя зарплата врачей выросла на 31,5% – до 11 825 грн, педагогов – на 27,5%, до 11 817 гривен.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики. Меньше всего платят работникам сферы Почтовой и курьерской деятельности. Им повысили заработную плату на 20,1%, однако уровень их оклада – 8 214 гривен.

Кто получает самые высокие зарплаты в Украине

Согласно данным Госстата, больше всего зарабатывают работники авиационного транспорта. Средняя зарплата в этой сфере составляет 28 506 гривен. За год уровень оплаты труда вырос на 31,5%.

В сфере Информации и телекоммуникации зарплата выросли на 28,4%. В среднем это 25 530 грн.

В финансовой и страховой деятельность уровень окладов повысился на 17,6%. Сотрудники получают около 23 975 грн.

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Сколько получают врачи и учителя

Заработная плата врачей за прошлый год выросла на 31,5%. В среднем им платят 11 825 гривен в месяц.

Учителям повысили зарплату на 27,5%. Они получают 11 817 гривен.

Где платят меньше всего

Меньше всего платят работникам сферы Почтовая и курьерская деятельность. Заработные платы повысили на 20,1%, но в среднем это 8 214 гривен.

Зарплаты в Украине

Кабмин 12 января издал постановление о повышении в Украине заработных плат врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает на полной ставке в государственном или коммунальном медучреждении, должен составить 20 тысяч гривен. Средний медицинский персонал должен получать минимум 13 тысяч грн.

Однако медицинские работники заявили, что после нововведения их стали переводить на полставки или 0,75 оклада. В Минздраве заявили, что государство будет разбираться с проблемой.

Как говорится в исследовании компании Gradus Research, украинцы считают оптимальной зарплату в 25 тысяч гривен. Жители Киева хотели бы получать 30-35 тысяч гривен. Более 90% участников опроса прогнозируют повышение цен на продукты питания в этом году.

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