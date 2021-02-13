Зеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФ

Зеленский призвал Раду провести работу над принятием законопроектов по работе судебной системы / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду три проекта закона, регулирующие проблемные вопросы, связанные с работой судебной системы. Первый законопроект предусматривает ограничение полномочий Окружного административного суда Киева, два других документа направлены на регулирование деятельности Высшего совета правосудия. Нардепы смогут работать с данными законопроектами уже с понедельника, 15 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество почувствует справедливость от работы судов в Украине", - указали в сообщении президентской канцелярии.

Реформа правосудия является одним из ключевых требований Международного валютного фонда для дальнейшего сотрудничества Украины с финансовым донором. В материале издания Liga.net 11 февраля говорилось о том, что именно отсутствие реформы Высшего совета правосудия и работа Окружного административного суда Киева станут одними из основных причин, из-за которых Киеву будет отказано в предоставлении кредитных средств.

В субботу, 13 февраля, в Международном валютном фонде заявили о завершении работы миссии Фонда по пересмотру программы stand-by. Переговоры Киева и Фонда завершились безрезультатно – Киев не получит от МВФ кредитных средств в ближайшее время.

Что предлагает Зеленский

Законопроект по ОАСК

Офис президента указывает, что в случае принятия проекта закона, Окружной административный суд Киева утратит исключительную подсудность по всем судебным спорам, связанным с актами центральных органов исполнительной власти, регуляторов и других субъектов властных полномочий. Такие полномочия могут передать Верховному суду как суду первой инстанции. Апелляционной инстанцией для таких споров станет Большая палата Верховного суда.Читайте такжеВ Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ

Два законопроекта о деятельности ВСП

Вторым законопроектом предусматривается проведение обязательной проверки на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Документом также будут регулироваться вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третий проект закона предполагает внесение изменений в административный кодекс. Предлагается ввести дисциплинарную ответственность за непредоставление сведений по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

В Офисе главы государства подчеркнули, что теперь в процессе принятия решений слово за парламентом.

Переговоры Украины и МВФ