Зеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФ

Законопроекты Владимира Зеленского поступят в Раду 15 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду три проекта закона, регулирующие проблемные вопросы, связанные с работой судебной системы. Первый законопроект предусматривает ограничение полномочий Окружного административного суда Киева, два других документа направлены на регулирование деятельности Высшего совета правосудия. Нардепы смогут работать с данными законопроектами уже с понедельника, 15 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
"Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество почувствует справедливость от работы судов в Украине", - указали в сообщении президентской канцелярии.
Реформа правосудия является одним из ключевых требований Международного валютного фонда для дальнейшего сотрудничества Украины с финансовым донором. В материале издания Liga.net 11 февраля говорилось о том, что именно отсутствие реформы Высшего совета правосудия и работа Окружного административного суда Киева станут одними из основных причин, из-за которых Киеву будет отказано в предоставлении кредитных средств.
В субботу, 13 февраля, в Международном валютном фонде заявили о завершении работы миссии Фонда по пересмотру программы stand-by. Переговоры Киева и Фонда завершились безрезультатно – Киев не получит от МВФ кредитных средств в ближайшее время.
Что предлагает Зеленский
Законопроект по ОАСК
Офис президента указывает, что в случае принятия проекта закона, Окружной административный суд Киева утратит исключительную подсудность по всем судебным спорам, связанным с актами центральных органов исполнительной власти, регуляторов и других субъектов властных полномочий. Такие полномочия могут передать Верховному суду как суду первой инстанции. Апелляционной инстанцией для таких споров станет Большая палата Верховного суда.Читайте такжеВ Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ
Два законопроекта о деятельности ВСП
Вторым законопроектом предусматривается проведение обязательной проверки на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Документом также будут регулироваться вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.
Третий проект закона предполагает внесение изменений в административный кодекс. Предлагается ввести дисциплинарную ответственность за непредоставление сведений по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.
В Офисе главы государства подчеркнули, что теперь в процессе принятия решений слово за парламентом.
Переговоры Украины и МВФ
- МВФ утвердил для Украины новую программу финансового сотрудничества, рассчитанную на 18 месяцев еще 9 июня 2020 года. В рамках соглашения Киев должен получить от Фонда 5 миллиардов долларов. Первые 2,1$ млрд украинское государство получило в прошлом году.
- До конца 2020 года Киеву должен был получить еще 3,5 млрд долларов, однако программа была приостановлена. Фонд требовал проведения пенсионной, медицинской, антикоррупционной и образовательной реформы.
- Миссия МВФ возобновила свою работу в Киеве 11 января. Чиновники отчитывались о выполнении обязательств для получения нового кредитного транша.
- Министр финансов Сергей Марченко 14 января допустил, что Украина может прекратить сотрудничество с МВФ, однако в таком случае государству придется пересмотреть госбюджет.