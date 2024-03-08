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Жители Украины обязаны заплатить налоги: за что и сколько нужно отдать государству

Дмитрий Видоменко
8 марта 2024, 12:57
Украинцы в 2024-м должны заполнить декларации и заплатить налоги за дополнительный доход, говорят сотрудники Госналоговой службы.
Монеты, налоги
За что и сколько нужно отдать государству: объяснение налогов / коллаж фото УНИАН

Украинцы в 2024 году должны заполнить декларации и заплатить налоги за дополнительный доход. К примеру, заплатить нужно за доход от сдачи аренды в недвижимости либо дополнительную прибыль от ведения бизнеса. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Платить дополнительно (и декларировать) нужно такие доходы:

  • полученные отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но они не освобождены от налогообложения в соответствии с пунктом 168.1.3 Налогового кодекса Украины (суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т. п.);
  • полученные доходы от лица, которое не является налоговым агентом согласно п. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных НКУ и т. п.);
  • иностранные доходы (п. 170.11.1 НКУ).

Кто еще подает декларацию:

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  • Физические лица, которые получают доходы от предпринимательской деятельности ‒ кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения (ст. 177 НКУ);
  • физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);
  • иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п. 170.10.4 НКУ);
  • плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Что такое Государственная налоговая служба Украины?

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Но позднее руководитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы с карты на карту. По его словам, заявление о введении такого налога – ошибка "эксперта".

"Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, который был опубликован в декабре 2023 года, но захотел собрать явно ругательства, не в своем уме, решил запостить такую провокацию. Возможно, я не исключаю даже, что кто-то попросил его это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране", – сказал Гетманцев.

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налоги налоговая служба
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