Еще один нардеп отнес документы на регистрацию кандидатом в президенты

Еще один нардеп отнес предвыборные документы в ЦИК / "Хвиля"

Документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента в Центральную избирательную комиссию подал народный депутат Украины Юрий Тимошенко.

"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в президенты Украины под порядковым номером 61", - написал Тимошенко в своем Facebook.

Отметим, что в ЦИК документы подали уже более 70 человек. С начала предвыборной кампании ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов.

Напомним, Владимир Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.