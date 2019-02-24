В разы меньше, чем Порошенко: стало известно, сколько тратит Зеленский на президентскую кампанию

Владимир Зеленский

После открытия избирательного счета кандидат в президенты Украины, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский потратил на агитацию 23,2 млн грн.

Об этом сообщил спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью Украинским новостям.

"С момента когда был открыт счет потрачено 23 млн 143,5 тыс. гривен. Можете посчитать, во сколько в день обходится кампания. Сколько всего средств поступило на избирательный счет точно сказать не готов, но мы обязательно отчитаемся детально о наполнении фонда и расходах", - сказал Разумков.

Таким образом, ежедневные расходы Зеленского на предвыборную кампанию составляют около 1,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что действующий президент Петр Порошенко тратит около 10 млн грн ежедневно на расходы, связанные с агитацией.

25 января, Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает первые строчки в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.