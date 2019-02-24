Политолог озвучил портрет типичного избирателя Зеленского

Аналитик убежден, что электорат Зеленского существенно трансформировался / пресс-служба Владимира Зеленского

Известный политолог Владимир Фесенко сделал собирательный образ среднестатистического избирателя Владимира Зеленского, который лидирует в рейтингах накануне президентских выборов.

В комментарии для Радио Новое время эксперт констатировал, что изначально лидера Квартала 95 поддерживали преимущественно молодые люди до 30 лет из южных регионов Украины, однако сейчас круг электората значительно расширился.

"Он очень разнообразный, потому что среди его сторонников есть и умеренные ватники где-нибудь в Харькове, например, и умеренные патриоты, не воинствующие. ... Все-таки главное, что их объединяет - это люди, которые против всех политиков, Которые не доверяют ни одному политику", - рассказал Фесенко.

Политолог отметил, что среди избирателей Зеленского по-прежнему преобладают молодые люди из различных городов страны.

"И если в начале было больше жителей русскоязычных регионов, то сейчас уже более равномерная структура электората Зеленского", - добавил политолог.

Напомним, согласно данным всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.

Ранее издание The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.