Столкновения в Черкассах: открыто уголовное дело против радикалов из Нацкорпуса

В Черкассах произошли столкновения с полицией / 18000.com.ua

Против активистов Национального корпуса и Национальных дружин, которые участвовали в столкновениях с правоохранителями в Черкассах, открыли уголовное производство.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что во время охраны общественного порядка в центре Черкасс, где проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

На замечание правоохранителей о недопустимости таких действий около 30 активистов не реагировали, сообщили в полиции.

Также подчеркивается, что они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.

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В полиции пояснили, что исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности президента.

По уточненным данным, в результате столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицейскими пострадали 15 правоохранителей, в том числе и начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, 10 обратились в медучреждения.

Ранее Нацкорпус обвинил полицию в блокировании авто, которые направлялись в Черкассы на митинг Порошенко.

9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.