"Есть некая ревность": политолог объяснил выпад Вакарчука в адрес Зеленского

Политолог полагает, что Вакарчук давно недолюбливает Зеленского из-за зависти / Фото: коллаж

Политолог, директор Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко высказал мнение, что фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука публично выступить против кандидата в президенты Владимира Зеленского заставила политическая ревность.

"Есть некая ревность. Ревность не творческая, потому что у них разная аудитория, им нечего славу делить, у каждого своя слава. А вот ревность политическая. Зеленский все-таки пошел на выборы, он лидер. Он забрал часть электората, бывшего электората Вакарчука. Причем значительную часть. Это, конечно, по слухам, по разной неофициальной информации, вызывает ревность у Святослава, вот такую раздраженную реакцию", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Фесенко, личная неприязнь у Вакарчука к Зеленскому проявлялась уже давно, и музыкант якобы часто реагировал на шоумена с раздражением и сарказмом. Политолог подчеркнул, что разлад между ними будет иметь позитивный эффект для президента Петра Порошенко.

"Но надо отдать должное Святославу. Тут все-таки он держался в рамках приличия. Здесь нет агитации в пользу какого-то кандидата. Скорее вот сказалась личная ревность по отношению к Зеленскому", - констатировал политолог.

Фесенко подчеркнул, что ответ Зеленского на информационную атаку Вакарчука считает вполне достойным. Речь идет о фото, где шоумен с актерами студии Квартал 95 сфотографировался с хот-догами на заправке.

Напомним, ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев "голосовать ответственно и не по приколу". За него он был жестко, брутально и матерно высмеян в социальных сетях.

Позже в штабе Зеленского заявили, что Вакарчук должен спуститься с горы и приглядеться, поскольку "приколы кончились".