ЦИК обнародовал последние данные по явке на выборах 2019

Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.
Явка на выборах 2019, по обновленным данным на 20:00, составила 46,54%.
Как сообщается на сайте ЦИК, это данные по явке избирателей на 2 округах. Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.
Стоит отметить, явка на выборах 2019, по состоянию на 15:00, составляла 44,45%. Это были данные по явке избирателей на 87 округах.
Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. В этом случае 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.
По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленскийфинишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Он получил высокий уровень поддержки во всех регионах Украины, кроме западной. Избирателем Зеленского, по данным экзит-пола, стала молодая аудитория до 40 лет.
Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Действующего президента наоборот, больше всего поддержала западная Украина, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов. Костяком избирателей Порошенко стали пенсионеры.
Явка на выборах: что это такое и как ее считают
Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.
В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили.
На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше.
В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте.
Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошеных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента.
Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.