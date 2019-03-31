ЦИК обнародовал последние данные по явке на выборах 2019

ЦИК огласил новые данные по явке на выборах 2019

Явка на выборах 2019, по обновленным данным на 20:00, составила 46,54%.

Как сообщается на сайте ЦИК, это данные по явке избирателей на 2 округах. Всего по стране насчитывается 199 территориальных избирательных округов.

Стоит отметить, явка на выборах 2019, по состоянию на 15:00, составляла 44,45%. Это были данные по явке избирателей на 87 округах.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. В этом случае 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленскийфинишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Он получил высокий уровень поддержки во всех регионах Украины, кроме западной. Избирателем Зеленского, по данным экзит-пола, стала молодая аудитория до 40 лет.

Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Действующего президента наоборот, больше всего поддержала западная Украина, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов. Костяком избирателей Порошенко стали пенсионеры.