"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей

Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко / кадр из видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины 2019.

В своем видео-обращении к действующему главе государства он поставил несколько условий: провести встречу на стадионе Олимпийский, пройти медицинское освидетельствование, а также публично сказать, что "дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зелинским".

Соцсети обсуждают неожиданное согласие шоумэна, назначенное место встречи и выдвинутый ультиматум.

Ивану Болецкому кажется, что украинские избиратели стали частью какого-то реалити-шоу:

"Ролики і кліпи пішли з такою частотою що складається стійке враження що всі ми стали частиною якогось майстерно зрежисованого реаліті-шоу.Особливо прийнявши той факт що такі візуальні доробки не робляться на коліні за пів-години. А може і робляться, я ж не знаю.Одне знаю точно, це тільки початок :)"

Елена Монова считает, что Зеленский бросил Порошенко вызов в духе своего электората, который :

"Но самое главное - это очень в духе его электората, который из всех искусств предпочитает синематограф, в этот раз - шоу.

Тем временем процедура дебатов четко прописана в законе Украины, дебаты вкупе со всей избирательной кампанией финансируются из бюджета и полностью регламентированы. Знают ли об этом мнэээ... тайные покровители Зеленского? Безусловно, да. Знает ли об этом электорат Зеленского? Очень сомневаюсь.

Чтобы об этом знать, нужно не только смотреть Голобородько в синематографе, нужно еще изучать законы, а это скучно.То ли дело стадион, где можно свистеть, топать ногами, пить пивас ну и все такое.

Согласится ли Порошенко на дебаты? Уверена, что да. Согласится ли он на дебаты на стадионе? Подозреваю, что нет. Он Президент, а президентов на понт не берут":

Журналистка Марианна Пьецух указывает, что трюк со стадионом дешевый, поскольку, согласно закону, формат теледебатов организует и проводит общественное телевидение.

Экономист Сергей Фурса отметил, что избиратели хотели дебаты, а не фарс:

"Мы просили дебаты, а не фарс. Технология заменяет суть и именно поэтому так важны дебаты по сути. Но за изобретение - пять. А за попытку технологично съехать с дебатов - двойка"

Журналист Вячеслав Чечило считает, что шутки над серьезными процедурами вроде дебатов межжду кандидатами в президенты неуместны, но для большей части страны Порошенко сам превратился в шута:

"На самом деле шутка с дебатами это перебор. Нельзя так высмеивать серьезные вещи. Но Зеленскому оно сходит с рук по той причине, что его оппонент… не воспринимается серьезно. Для большей части страны Порошенко это уже клоун почище Зеленского. Его можно и нужно высмеивать и унижать. Избирателю Зеленского такое нравится, ему смешно. В то время как немногочисленным сторонникам Порошенко действительно "за державу обидно" - у них ведь другой мир, где Петр Алексеевич еще Президент и Верховный Главнокомандующий"

Журналист Владимир Мыленко отмечает, что ролик подтверждает сериальный характер кампании Зеленского, где акцент делается на эмоции, а не логику или законы.

"А це все тому, любі мої, що ви самі до цього довели. Ви це дозволили з собою робити. Ви. Тому ви у цьому і винні. А кловани і аферисти цим лише користуються.

Головна проблема цієї країни - це ви. Ті, хто, на жаль, мають право голосу, не маючи мізків. Зеленські прийдуть і підуть, які прийшли і пішли януковичі. А ви - залишитеся. А коли ви помрете - на дільниці прийдуть ваші діти, виховані вами такими самими, як і ви", - предупреждает журналист.

"Ну что, Петр Алексеевич, доприглашались на дебаты? Гений полуходовых комбинаций", - иронизирует блогер Максим Бужанский.

Журналист Соня Кошкина назвала вызов Зеленского "гениальным троллингом 80-го уровня":

"Не далее, как в во вторник было сказано: "Для успеха мероприятия под названием "второй тур", Зеленскому выходить из образа Голобородько нельзя ни в коем случае. Потому что мы видим: когда он пытается выйти из этого образа, изображая из себя политика, на выходе получается Голохвастов с риторикой: "Я вам не как-либо что, а что-либо как!".

И вот на тебе, пожалуйста! Чистый Голобородько. Даже костюм тот же - из сериала"

Напомним, по результатам обработки Центризбиркомом 99.99% протоколов Владимир Зеленскийодержал убедительную победу в первом туре выборов президента Украина, получив 30.24% (5 713 600 голосов). Действующий президент Петр Порошенко получил 15.953% (3 014 416 голосов).

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, воскресенье, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов - мол "не о чем будет дебатировать".