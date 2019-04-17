Политолог о "дебатах" Порошенко: "Это были прощальные гастроли большого артиста"

Даже законодательным требованием относительно обязательного проведения дебатов вопрос не решить.
"Дебаты" президента Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский" стали "актом политического самоудовлетворения" или "прощальными гастролями большого артиста". Об этом заявил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.
"Порошенко наглядно продемонстрировал, что в нем умер великий актер. Если бы он не поступил на факультет международных отношений Киевского университета, он легко мог бы поступить в Институт Карпенко-Карого. В актерском мастерстве, лицедействе и краснобайстве президенту не откажешь", - отметил Золотарев.
По его мнению, дебаты в Украине давно превратились в банальную политическую технологию.
Читайте такжеКак "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позором"Если Порошенко выгодно, то он зовет Зеленского на дебаты. Если Порошенко дебаты не выгодны, как было в 2014 году, он говорит, что дебаты – это "собачьи бои", которые неуместны во время войны, и он в них не участвует", - подчеркивает политолог.
Он считает, что даже законодательным требованием относительно обязательного проведения дебатов вопрос не решить.
"Политики должны понимать и осознавать собственную ответственность. А пока политический ресурс, ресурс власти является инструментом для обогащения и удовлетворения чьих-то амбиций, а не инструментом реализации политических программ или развития страны, так и будет", - прогнозирует Золотарев.
Напомним, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" - по поводу проведения дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский".