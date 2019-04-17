Политолог о "дебатах" Порошенко: "Это были прощальные гастроли большого артиста"

17 апреля 2019, 05:11

Даже законодательным требованием относительно обязательного проведения дебатов вопрос не решить.

Порошенко Зеленский
Порошенко и Зеленский / НБН

"Дебаты" президента Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский" стали "актом политического самоудовлетворения" или "прощальными гастролями большого артиста". Об этом заявил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Порошенко наглядно продемонстрировал, что в нем умер великий актер. Если бы он не поступил на факультет международных отношений Киевского университета, он легко мог бы поступить в Институт Карпенко-Карого. В актерском мастерстве, лицедействе и краснобайстве президенту не откажешь", - отметил Золотарев.

По его мнению, дебаты в Украине давно превратились в банальную политическую технологию.

Читайте такжеКак "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позором"Если Порошенко выгодно, то он зовет Зеленского на дебаты. Если Порошенко дебаты не выгодны, как было в 2014 году, он говорит, что дебаты – это "собачьи бои", которые неуместны во время войны, и он в них не участвует", - подчеркивает политолог.

Он считает, что даже законодательным требованием относительно обязательного проведения дебатов вопрос не решить.

"Политики должны понимать и осознавать собственную ответственность. А пока политический ресурс, ресурс власти является инструментом для обогащения и удовлетворения чьих-то амбиций, а не инструментом реализации политических программ или развития страны, так и будет", - прогнозирует Золотарев.

Напомним, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" - по поводу проведения дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский".

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