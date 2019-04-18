"Они украли почти все": Зеленский призвал украинцев прийти на выборы

Шоумен рекомендует избирателям позаботиться о сохранности своего голоса.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал предвыборный ролик, в котором призывает украинцев обязательно прийти на выборы.
"За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос", - обращается к избирателям Зеленский в ролике, который опубликован в Facebook.
Разговаривая с соотечественниками, шоумен идет по парку. Он одет в деловой костюм, но без галстука.
Зеленский напоминает, что важно прийти на выборы 21 апреля, чтобы у украинцев не украли будущее.
"Конец старой эпохи", - такими словами завершается видео.
Не дай їм вкрасти твоє майбутнє!
Не дай їм вкрасти твоє майбутнє!Опубликовано Команда Зеленського Четверг, 18 апреля 2019 г.
Ранее видеообращение к избирателям записал и президент Петр Порошенко. Он обратился к гражданам страны с просьбой простить его ошибки и не перечеркивать достижения выбором другого кандидата.