"Они украли почти все": Зеленский призвал украинцев прийти на выборы

Зеленский попросил избирателей не игнорировать выборы / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал предвыборный ролик, в котором призывает украинцев обязательно прийти на выборы.

"За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос", - обращается к избирателям Зеленский в ролике, который опубликован в Facebook.

Разговаривая с соотечественниками, шоумен идет по парку. Он одет в деловой костюм, но без галстука.

Зеленский напоминает, что важно прийти на выборы 21 апреля, чтобы у украинцев не украли будущее.

"Конец старой эпохи", - такими словами завершается видео.

Не дай їм вкрасти твоє майбутнє! Не дай їм вкрасти твоє майбутнє! Опубликовано Команда Зеленського Четверг, 18 апреля 2019 г.

Ранее видеообращение к избирателям записал и президент Петр Порошенко. Он обратился к гражданам страны с просьбой простить его ошибки и не перечеркивать достижения выбором другого кандидата.