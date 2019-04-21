"Проголосовали за перемены": в МИД РФ прокомментировали выборы в Украине

21 апреля 2019, 21:58

В Москве выразили надежду, что новый лидер оправдает надежды избирателей.

МИД России
МИД России поддержал украинских избирателей / пресс-служба Единой России

В Министерстве иностранных дел России не оставили без внимания результаты экзит полов выборов президента Украины, по результатам которых с большим отрывом победу одержал Владимир Зеленский.

"Exit poll показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", - статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Как известно, в день выборов-2019, 21 марта, в Украине было проведено три экзит пола. Предварительные результаты выборов всех опросов, которые проводились на выходе из избирательных участков, совпадают с небольшими отклонениями.

Напомним, победивший, по данным экзит полов, на выборах 2019 Владимир Зеленский анонсировал свои первые шаги на посту президента Украины.

Ранее у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 

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Россия Владимир Зеленский МИД РФ выборы-2019
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