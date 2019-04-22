ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной

Зеленский уверенно побеждает почти на всей территории страны / Reuters

Центральной избирательной комиссией по состоянию на 2:40 22 апреля уже обработано 45,66% электронных протоколов.

Согласно данным ЦИК, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,04% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,62% голосов.

Зеленский с большим отрывом лидирует во всех регионах, исключение составляет лишь Львовская область.

Как ранее сообщалось, по результатам подсчета 30% голосов Владимир Зеленский набрал 73,3%, Петр Порошенко - 24,36%.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.