Нардеп предложил Раде новую дату инаугурации Зеленского: основные тезисы проекта постановления

Зеленский / Reuters

Народный депутат Александр Сугоняко в пятницу, 10 мая, подал в Верховную Раду проект постановления, в котором предложил провести торжественное заседание парламента по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским 1 июня в 10:00.

Проект постановления нардепа зарегистрирован в Раде, документ обрабатывается в одном из комитетов, говорится на сайте парламенте.

В документе нардеп объяснил, почему инаугурация не может состояться тогда, когда присягу хочет принести Зеленский — 19 мая.

Народный депутат отметил, что 19 мая будет День памяти жертв политических репрессий, поэтому возникнут проблемы с освещением инаугурации по телевидению и на радио. Также Сугоняко обратил внимание на то, что с иностранцами, которые хотят попасть на инаугурацию, нужно заблаговременно согласовать ее дату.

Приводим Вашему вниманию часть теста проекта постановления насчет новой даты инаугурации Зеленского, в котором содержатся главные тезисы документа:

"Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины О Регламенте Верховной Рады Украины предусмотрена трансляция торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению… Вместе с тем, в третье воскресенье мая, которое приходится в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий... Это предусматривает проведение траурных мероприятий и соответствующие правила ведения вещания на теле- и радиоканалах, что объективно будет создавать препятствия для церемонии инаугурации как в вопросе ее освещения, так и в вопросе участия в ее проведении народных депутатов Украины и приглашенных лиц...

Как известно из сообщений в средствах массовой информации, принять участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины хотят лидеры стран-партнеров Украины и иностранные делегации. А это означает необходимость заблаговременно согласовать с ними дату проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины и/или корректировки их рабочих графиков.

...Именно поэтому представляется целесообразным провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины".

/ Скриншот с rada.gov.ua

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского.

Бывший министр финансов, советник новоизбранного президента Александр Данилюк сообщил, что инаугурация Зеленского может состояться в начале июня.