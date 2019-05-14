"Не надо обижаться": Тимошенко жестко прошлась по парламентариям

Юлия Тимошенко / фото Александра Прокопенко

Юлия Тимошенко, лидер фракции Батькивщина, во вторник, 14 мая, с трибуны Верховной Рады довольно жестко обратилась к парламентариям, и потребовала от них помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому создавать изменения в стране, в противном случае нынешний состав Рады не имеет права на жизнь.

По словам политика, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране, и надо стать частью этих изменений.

"Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты", — сказала Тимошенко.

Также политик раскритиковала нардепов.

"Вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране", — добавила политик.

Тимошенко также подчеркнула, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что "73% хотят досрочного роспуска парламента".

"Или этот парламент не станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", — заявила политик, передает УП.

Лидер Батькивщины призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне — от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента 2019, первое место занял кандидат Владимир Зеленский, второе — его конкурент и действующий президент Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась Юлия Тимошенко.

Поскольку никто из кандидатов на пост главы государства не набрал более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур избирательной гонки, в него попали Зеленский и Порошенко. Во втором туре выборов 2019 победил Зеленский.

Также ранее Главред сообщал, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.