"Народный поджопник так и выглядит": соцсети про петицию об отставке Зеленского

Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию о своей отставке / president.gov.ua

В социальных сетях обсуждают петицию за отставку Владимира Зеленского с поста главы государства.

Напомним, на официальном сайте президента Украины появилась петиция с призывом к новоизбранному президенту покинуть свой пост. При этом необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов петиция набрала менее чем за сутки (всего дается 92 дня).

На момент написания новости она набрала уже более 30 тысяч голосов, а количество подписантов продолжает расти.

Дипломат Олег Волошин вспомнил, что, когда Порошенко проигнорировал петицию с требованием прекратить преследования телеканалов, его сторонников это не обеспокоило.

"Нравятся мне порохоботы - блюстители демократии. Петиция с требованием к президенту отказаться от совершенно необоснованных санкций против телеканалов 112 и NewsOne ещё несколько месяцев назад набрала более 25 тыс голосов, и Порошенко ее просто проигнорировал. При полном одобрении порохоботов. С какой радости теперь Зеленский должен сходу реагировать на дурацкую петицию, требующую фактически отменить решение 73% проголосовавших?"

Телеведущий и блогер Андрей Полтава отмечает, что, несмотря на набранные необходимые 25 тысяч подписей, их количество продолжает расти.

"Йоу, полегче. 25000 необходимых уже набрали и продолжают перевыполнять. Волшебный народный поджопник так и выглядит", - написал Карпов.

Журналист Александр Нойнец петтицию за отставку Зеленского прокомментировал коротко:

Журналист Вячеслав Чечило размышляет, почему сторонникам Петра Порошенко нравятся петиции, но не нравятся референдумы:

"На самом деле все просто. Ведь что такое петиция? Это челобитная, просто в электронной форме. Группа авторитетных жителей села в красивых вышиванках идет к доброму пану со своими бедами и он, конечно же, рассудит по справедливости. Все чинно и благородно.

А референдум это анархия и бардак. Вмешательство в установленный и освященный традицией порядок вещей всяких голодранцев и, что еще хуже, чужаков, у которых и вышиванок то нет. Не наш метод, короче"

Блогер Макс Бужанский вспомнил, что после сканадала с Укроборонпромом и коррупционными схемами приближенной к Порошенко семьи Гладковского, петтиций не было.

"А вот Президенту Порошенко, петиции с просьбой отправить в отставку, например, Свинарчука, порохоботы почему-то не писали. ПП- полная принципиальность. Глубокая",ю - иронизирует Бужанский.

Напомним, президент Зеленский обязан рассмотреть петицию не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения. В настоящий момент петиция находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

О результатах рассмотрения петиции глава государства должен будет отчитаться на президентском сайте в случае, если вопрос петиции находится в компетенции президента Украины.

Напомним, ранее команда Владимира Зеленского опубликовала видео-петицию о роспуске Верховной Рады.