Гройсман остыл и решил всячески содействовать Зеленскому

Гройсман решил сотрудничать с Зеленским / Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман только 21 мая требовал от президента Владимира Зеленского незамедлительно внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина, как вдруг остыл, и уже считает, что до момента проведения досрочных выборов он вместе с командой президента может предпринять важные шаги в политике.

"Но если объединить усилия новоизбранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - неожиданно высказал желание плодотворно сотрудничать с новым президентом Гройсман в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, стране нужна крайне необходима новая избирательная система.

Отметим, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Также Гройсман уверен, что парламент обязан принять ряд экономических законов, которые его правительство предложило.

"Они дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места", - подчеркнул Гройсман.

Еще Владимир Гройсман обратил внимание, что Рада должна проголосовать пакет законов, направленных не интеграцию в Евросоюз.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины - "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке, если он ничего не может сделать".

Ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман уходит с поста премьера.

Также ранее Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко.