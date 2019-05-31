Аваков определился по вопросу участия в парламентских выборах

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался от участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал Аваков в Facebook.

Он также подчеркнул, что намерен координировать деятельность Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной и миграционной службы по обеспечению избирательного процесса.

Читайте также"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИКроме того, Аваков призвал всех кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду вести избирательную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством.

"Позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность и равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников. Моим приказом все органы исполнительной власти, координируемые министром внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса", - сообщил Аваков.

Он добавил, что рабочая группа МВД возобновила свою деятельность, продолжается тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью ОПОРА.

"Призываю всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не использовать сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - резюмировал глава МВД.

Читайте такжеВыборы-2019: в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.