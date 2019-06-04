"Помимо Тимошенко есть еще Бойко": эксперты рассказали, с кем Зеленскому светит коалиция в Раде

С кем Зеленскому светит коалиция в Раде / Reuters

В политических кругах широко обсуждается идея создания коалиции Слуги народа с Батькивщиной.

Однако пока неясно, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко может попросить у Владимира Зеленского в обмен на поддержку в Раде.

"Ведь если у них есть такая золотая акция, и они попросят должность премьер-министра, то пойдет ли на это Слуга народа. Очевидно, такие переговоры уже ведутся для подстраховки, если не удаться получить 226 голосов", – рассказал в комментарии Главреду политолог Алексей Якубин.

По его словам, избиратель готов проголосовать за партию Зеленского: "Люди могут дать карт-бланш новому президенту, что можно объяснить чисто психологически: они предоставили кредит доверия Зеленскому и чувствуют уже некую ответственность. Поэтому проголосуем и за его партию в парламент".

Читайте такжеЯрош признался, с кем пойдет на выборы в РадуВ то же время не стоит забывать, что помимо Тимошенко есть еще лидер Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, альянс с которым также теоретически возможен.

"…не стоит забывать, что такое количество голосов президент получил в том числе и благодаря юго-востоку. А на парламентских выборах мы видим, что партия того же Юрия Бойко занимает второе место. И тут избиратели могут разложить яйца по разным корзинам, а для Зеленского это один из критически важных регионов", – напомнил эксперт.

Отдельно стоит остановиться на ситуации в Западной Украине, которая за Зеленского голосовать пока не готова.

"Львовская область, к примеру, может проголосовать за Голос Святослава Вакарчука. Что касается партии Петра Порошенко, то вряд ли ему удастся набрать там много голосов. Пока он по инерции удерживает рейтинг. Дальше сыграет роль список его людей и высокий антирейтинг, который никуда не делся. Также слишком много проектов будут откусывать рейтинг. Помимо Голоса, это партии Анатолия Гриценко, Игоря Смешко, Свобода, Нацкорпус, и, возможно, Владимир Гройсман. Хотя сейчас непонятно, пойдет премьер на выборы или нет", – перечислил Якубин.

Политолог Руслан Бортник даже высчитал вероятность однопартийной коалиции – всего около 30%.

Читайте такжеПарламентские выборы в Украине-2019: дата проведения, список партий, рейтинг и сколько будут стоить"Действительно, судьба этой коалиции будет решаться в мажоритарных округах. Сможет ли Слуга народа получить большинство в мажоритарке? Думаю, что да, и большинство победивших в одномандатных округах окажется в Слуге народа. Но сложно сказать, хватит ли этого, чтобы в совокупности набрать 226 голосов в Раде. Сейчас рейтинг партии Владимира Зеленского около 40%, и для того, чтобы в парламенте набрать большинство, необходимо будет выигрывать 65-70% в округах. Это две третьих. Сможет ли партия это сделать – зависит от того, каких кандидатов она отберет и насколько сильно действующий президент включится в избирательную кампанию. Сможет ли он поддержать мажоритарщиков: поедет ли он к ним в округа, скажет ли доброе слово о конкретных людях? И эти два фактора предопределят возможный исход однопартийной коалиции", – пояснил Бортник.

Ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, – расположились БПП Солидарность – 8,8% и Батькивщина – 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко – 5,1%, партия Святослава Вакарчука – 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий – меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.