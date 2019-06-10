Найем назвал идеальный состав коалиции в Раде

Съезд партии Зеленского / Страна

Коалиция Слуги народа и Голоса было бы самым органичным объединением следующего созыва. Такое мнение выразил народный депутат Мустафа Найем.

"Слуга народа и партия Голос представили первые десятки своих списков на парламентские выборы. В обоих списках много крутых и ценностных ребят, которые вне парламента отстаивали одни ценности, видение и изменения. Мне сложно представить, как бы эти люди могли противостоять друг другу в зале Верховной рады. Так же как мне сложно представить их в коалиции с Оппозиционным блоком, Батькивщиной или Солидарностью", - отметил политик.

Он заявил, что союз Слуги народа и Голоса - идеальная коалиция в новой Раде. "Рвите к чертям собачьим все эти гордиевы узлы и авгиевы конюшни, которые не удалось дочистить за пять лет", - отметил Найем.

Напомним, 9 июня Слуга народа провела съезд, на котором представила список партии на парламентские выборы. Днем ранее Святослав Вакарчук назвал кандидатов, которые пойдут на выборы в списке его партии Голос.