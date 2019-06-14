Названа ключевая инициатива партии Вакарчука

Ключевая инициатива партии Святослава Вакарчука Голос — лишение олигархов их влияния, сообщил кандидат в депутаты / УНИАН

Экономист Дмитрий Романович, кандидат в депутаты от партии бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука Голос сообщил, что ключевая инициатива политсилы — лишение олигархов их влияния.

Влияние олигархов является огромной проблемой для Украины, рассказал эксперт в эфире Громадського.

Собеседник подчеркнул, что олигархи протаскивают в Верховную Раду своих депутатов, контролируют медиа, де-факто обманывают людей и делают так, чтобы они заново голосовали, и с этого получают коррупционную ренту.

По его словам, первый принцип партии Голос — закон для всех один. "…этого очень не хватает сейчас украинской экономике. Когда какие-то привилегированные компании и в основном олигархи, и есть малый и средний бизнес, который почему-то не получает поддержки…", — отметил экономист.

Читайте такжеВакарчук озвучил имена трех спонсоров партии ГолосРоманович добавил, что второй принцип политсилы — принцип свободной экономики и равных возможностей для бизнеса.

"…У нас очень тяжелое и непонятное регулирование. И для крупных компаний, которые могут себе позволить квалифицированных юристов, бухгалтеров, держать большой штат работников, работать с местными органами, с какими-то инспекторами и т. д., это нормально. Но это очень трудно делать малому и среднему бизнесу", — подчеркнул он.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Экс-нардеп говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на выборы в Верховную Раду 2019.

Позже — 21 мая — президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

Группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что в выборах лидирует партия Зеленского Слуга народа, а политсила Голос замыкает пятерку лидеров избирательной гонки.