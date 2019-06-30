"Продажные судьи, проклятая система": скандальному нардепу Парасюку отказали в регистрации на выборах

Владимир Парасюк

Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил в силе отказ Центральной избирательной комиссии народному депутату Владимиру Парасюку в его регистрации кандидатом на досрочных выборах.

"Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - написал он сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается.

Читайте также"Гопота" и "быдло". В соцсетях возмутились дракой Парасюка с полицейским"Я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры и сбушники будут сидеть в тюрьме", - отметил он.

Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому со словами: "Вы - новый Президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится. не начавшись".

Отметим, что 23 июня ЦИК отказалась регистрировать Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за нарушения в оформлении пакета документов.

Напомним, ранее Парасюк устроил потасовку из-за проверки вещей при входе в Раду.