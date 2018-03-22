Парасюк устроил потасовку из-за проверки вещей при входе в Раду: видео

В четверг, 22 марта, в Верховной Раде Украины произошел конфликт и потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны из-за проверки вещей.

Нардеп и представители госохраны спорили в холле парламента. При этом представители госохраны просили его пройти проверку металлоискателем, а он отказывался, подчеркивая, что он не хочет этого делать.

После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем, однако он сработал на что-то в кармане депутата, пишет УНИАН.

По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником.

Буквально сразу же к месту подошел еще один представитель руководящего состава охраны.

Парасюк попытался уже в более грубой форме прорваться, что вызвало небольшую потасовку.

Депутат так и не показал, что у него в кармане, и в буквальном смысле сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал.

Позднее сотрудники госохраны всё же проверили вещи Парасюка: он разложил их прямо на полу.

На пути Парасюка к входу в сессионный зал, уже после того как он убегал в него от проверки, его вновь встретила госохрана и попросила об осмотре.

На этот раз Парасюк таки согласился на осмотр и очень эмоционально стал выкладывать вещи из сумки прямо на пол, демонстрируя и комментируя каждую из них. Среди этих вещей, в частности, был ноутбук и зарядное устройство.

Парасюк также снял с джинсов ремень и резко одел его на шею одному из представителей госохраны.

После этой проверки, проверки металлодетектором и словесной перепалки охрана согласилась с тем, что у депутата отсутствуют запрещенные вещи, и он пошел в сессионный зал.

Перед этой проверкой Парасюк в комментарии журналистам пояснил, что он, зайдя в парламент, пояснил охране, что у него нет с собой запрещенных вещей, а дальнейшая просьба охраны пройти с ним в отдельную комнату, его возмутила.

"Они говорят: вы должны пройти с нами, мы вас должны осмотреть, то есть раздеться, и тогда вы пойдете на свое рабочее место. На такое я не подпишусь. Если говорить об их допотопной технике, которая пикает на всё подряд, в том числе и на ремень, — я в шутку сказал: а если у меня пояс верности от жены или девушки, то что, мне трусы перед вами снимать?", — сказал он.

Он также высказал мнение, что проверки проводятся выборочно, в зависимости от политической силы, в которую входит депутат.

Напомним, Рада одобрила закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" 20 марта, он обязывает нардепов перед входом в сессионный зал сдать личное оружие в сейфы.