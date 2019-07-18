"Ху*вая агитация": в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор

Перед политическим концертом дрон скинул с неба резиновый фаллос

В Одессе перед началом предвыборного концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко дрон скинул с неба резиновый фаллоимитатор.

По словам очевидцев, в парке Горького неизвестные запустили в небо дрон с прикрепленной секс-игрушкой. Он покружил над зрителями, а затем скинул фаллос на сцену.

Разыскать хулиганов полиции не удалось – они нашли лишь брошенную технику.

В сети стали подшучивать над забавным происшествием: "Ху*вая агитация", "Ото такой кандидат, как то, что в небе летало", "Самый веселый округ".

Ранее сеть уморил предвыборный ролик Гриценка-младшего в стиле Игры престолов.