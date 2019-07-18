"Ху*вая агитация": в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор

18 июля 2019, 15:00

Скинул секс-игрушку пролетающий мимо дрон.

Перед политическим концертом дрон скинул с неба резиновый фаллос

В Одессе перед началом предвыборного концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко дрон скинул с неба резиновый фаллоимитатор.

По словам очевидцев, в парке Горького неизвестные запустили в небо дрон с прикрепленной секс-игрушкой. Он покружил над зрителями, а затем скинул фаллос на сцену. 

Разыскать хулиганов полиции не удалось – они нашли лишь брошенную технику.

В сети стали подшучивать над забавным происшествием: "Ху*вая агитация", "Ото такой кандидат, как то, что в небе летало", "Самый веселый округ".

Ранее сеть уморил предвыборный ролик Гриценка-младшего в стиле Игры престолов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Одесса дрон фаллоимитатор выборы 2019 предвыборная агитация новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:05
Нацбанк уже ждет "под елочку" $2 млрд от МВФ
15:00
"Ху*вая агитация": в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор Видео
14:52
"Выдающиеся заслуги перед Украиной": Зеленский дал Канделаки украинское гражданство
14:37
Смягчение монетарной политики: Нацбанк заявил о снижении учетной ставки Видео
14:36
Запрет на любую стрельбу и ответственность за огонь: Бессмертный рассказал о новшествах перемирия
14:35
Танці з зірками 2019: третьим судьей стал Франциско Гомес Видео
14:33
В Раду проходят шесть партий, еще две - на грани - опрос выборы
14:18
Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам
14:09
"Все стены в крови": в Киеве нашли убитой женщину Фото Видео
13:55
У Путина оценили намерение Украины выдавать паспорта этническим украинцам Видео
13:50
Предвыборный ажиотаж мешает: Путин пока не жаждет личной встречи с Зеленским
13:35
Не насильственная смерть: в полиции раскрыли детали гибели ведущего в Одессе
13:33
Даже боевики на обмен согласились, а Кремль всё испортил – Бессмертный Видео
13:32
В Мексике убили молодого футболиста
13:26
"Устроили каникулы": Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности" Видео
13:22
В Киеве пройдет первый Украинский крестный ход
13:05
"Трусики забыла": Никитюк в полотенце заставила всех женщин страны мечтать о Рафике
13:01
Экс-кандидат в президенты IBU задержана по подозрению в получении взятки
12:57
Стали получать материалы на топ-чиновников: Сытник поблагодарил Баканова
12:53
"Мерседес" за 100 гривен: журналисты узнали, как депутат Емец увильнул от уплаты налогов
12:44
"Понимание слов у нас разное": Песков сделал важное уточнение по договоренностям Путина и Зеленского Видео
12:30
"Полупокерные дебилы": Ярош "проехался" по советникам Зеленского
12:26
Илья Кваша: "После неудачного прыжка, меня доставали со дна бассейна"
12:24
Венгерская газета на карте оттяпала часть Украины: в СБУ резко отреагировали
12:17
Данилишин пояснил, что будет с траншами МВФ после отставки Лагард
12:17
Первые результаты парламентских выборов в Украине: чат с политологом Владимиром Фесенко
12:02
Огонь охватил офис известной японской аниме-компании, десятки жертв Фото Видео
12:01
Еще $30 млн не досчитались: Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонке Видео
11:54
Синоптик дала прогноз погоды на "избирательное воскресенье" Видео
11:50
С Кевина Спейси сняли обвинения за сексуальные домогательства
11:36
Метро без жетонов: еще одна станция переходит на новые правила
11:31
Гривна дала евро по носу, а доллару – не смогла Видео
11:20
На Ровенщине в карьере песком засыпало детей, есть жертва Фото
11:17
Гройсман прогнозирует новые выборы в Раду уже через два года
11:03
Госслужба на высоте: мертвому 4 года Скрябину прислали штраф
11:03
Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов Видео
11:02
Валили клубы дыма: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка Видео
10:59
Украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров новости компании
10:50
Украина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям Донбасса Видео
10:43
Как живут главные подозреваемые в деле о теракте Боинга MH17
10:29
Обиделись из-за погрома Российского центра: Следком РФ шьет дело главе ОУН
10:22
Российская ведущая засветилась в Киеве после незаконного посещения Крыма
10:21
"Жалкая тысяча": первый помощник Зеленского озвучил его гонорар Видео
10:10
Зеленский объяснил, как Слуга народа может убить традицию "терок" в Раде Видео
10:04
"Чё, пацаны, новый сезон сериала от HBO?": под Тверью случилось ЧП с 3 из 4-х энергоблоков АЭС
09:50
Почему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политик мнение
09:49
В Одессе при странных обстоятельствах погиб ведущий
09:45
Лига Чемпионов: все пары второго квалификационного раунда
09:35
Главные новости 18 июля: предложение Путина Зеленскому и закрытие дела против Порошенко Видео
09:26
"Чтобы Путин остался с гордо поднятой головой": у Зеленского рассказали, как и о чем будут договариваться с РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять