"А говорили, что Черновецкий наркоман": сеть уморил предвыборный ролик Гриценка-младшего в стиле Игры престолов

Гриценко-младший выступил в роли Джона Сноу

В сети набрало популярность видео Алексея Гриценко, сына лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Роликом поделился на своей странице в Facebook сам Алексей, который выдвигается депутатом в нардепы в 212 округе столицы (Дарницкий район).

Гриценко и его "противников" изобразили в виде героев нашумевшего сериала Игра престолов.

Например, Владимир Путин изображен в образе Короля Ночи, который стоит за кандидатом в нардепы от 212 округа Татьяной Новобранец.

"С севера идет Король Ночи, который выставил тут своего белого ходока-Новобранца из Оппозиционной платформы – За жизнь одичавших", - говорится в ролике.

Зеленского изобразили в роли десницы Тириона Ланннистера, "влиятельного друга" кандидата на 212 округе от Слуги народа Максима Перебийниса.

"На Бобровой скале мы видим еще одного кандидата от партии Слуга Вестероса – великий мейстер Перебийнис. Он совсем недавно в септе, но уже имеет множество влиятельных друзей", - сказано в ролике.

Сам же Гриценко выступил в роли Джона Сноу - "защитника Вестероса".

"Однако, настоящие герои – тут, в Винтерфелле, именно им защищать Вестерос. Алексей Сноу отмечен в борьбе с дотракийцами, борец за свободу народов Семи Королевств готов к новым победам, он принесет мир и процветание на многострадальные земли Вестероса", - говорится в видео.

В сети бурно отреагировали на очередной шедевр пиар-команды Гриценко, отметив, что "всю семью чем-то накрыло".

"А говорили, что Черновецкий наркоман", - написал Николай Кищук.

"Шта? Что-то неизвестное, но сильнодействующее распыляют там у них над "бобровой скалой". Бл*, ну зачем нам сказочники такие матерые в ВР?", - возмутилась Марина Сенель.

"А. Гриценко консультируется с пиарщиком по предвыборной агитации:

- Гречку обещали, тарифы все понизят, про мир говорили... Что же такое людям показать модерновое и крутое?!

- Леха, Игру престолов видел?

- Што?

- Подержи мое пиво, ща запилим видосик хайповый!", - разыграл диалог Макс Мудрак.

Юзер Гуля Джумагалиева отреагировала на видео картинкой из сериала: на железном троне сидит Джоффри Баратеон (Ланнистер), и говорит словами Зеленского "Иди гуляй, Господи".

Ранее в сети распекли Гриценко за ролик с "политическим аукционом".