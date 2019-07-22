Эксперт объяснил, в чем Зеленский превзошёл Януковича, и почему Слуге народа в Раде будет несладко

22 июля 2019, 09:14

Слуга народа вряд ли сможет единолично составить большинство в Раде.

Владимир Зеленский
Зеленский превзошёл беглого Януковича / president.gov.ua

Высокий уровень поддержки Слуги народа на выборах накладывает на эту партию и лично Владимира Зеленского наибольшую политическую ответственность. Ведь, по сути, даже у Януковича не было такой моновласти, которая теперь будет у Зеленского... Большая власть – это большая ответственность. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Высокий запрос украинского общества на обновление парламента создаст еще одну проблему – низкое качество новоизбранных депутатов. Насколько новые депутаты будут компетентными и профессиональными? Как будут действовать новые депутаты – играть на себя, чтобы зарабатывать очки на перспективу, или защищать и отражать позицию фракции? Сейчас все это - вопросы без ответов.

В этом, в том числе, будет состоять причина будущих конфликтов внутри новой парламентской коалиции и партии Слуга народа. А эта конфликтность, в итоге, вполне может перерасти в досрочные парламентские выборы", - объяснил эксперт.

По его словам, Слуга народа вряд ли сможет единолично составить большинство в Раде.

Читайте такжеВ Слуге народа раскрыли планы насчет коалиции и первого заседания новой Рады"Скорее всего, СН получит около 200 штыков в новом парламенте, потому "слугам народа" придется с кем-то создавать коалицию – либо с Батькивщиной Тимошенко, либо с Голосом Вакарчука, либо с какими-то небольшими депутатскими группами, которые сложатся в парламенте. Возможно, они также сумеют пополнить свою группу за счет мажоритарщиков, которые примкнут к Слуге народа", - сказал Октисюк.

Эксперт также отметил, что Голос Святослава Вакарчука с трудом преодолел проходной барьер, и наличие новых лиц ему не помогло добиться такого же прорыва, как Слуге народа. Это объясняется тем, что Вакарчук поздно очнулся: ниша с новыми лицами уже занята.

"Вакарчуку, чтобы составить достойную конкуренцию, нужно было идти на президентские выборы вместе с Зеленским. Он потерял момент, пока колебался и выжидал. Пока он думал, общество выбрало человека, которому поверило. Вакарчук упустил свой уникальный шанс. Хоть он и в Раде, но он, по сути, проиграл. Теперь Голос обречен играть роль либеральной силы. Возможно, в этой нише он и закрепится", - убежден эксперт.

Октисюк также подчеркнул, что Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность комитетов не получит.

"Слуга народа будет делать все, чтобы свести эту политическую силу на маргинез. Но, как бы там ни было, Порошенко составит довольно сильную оппозицию команде Зеленского, которая "попортит нервы" Слуге народа. Ведь в новом парламенте будет две оппозиции: "правая" в лице политической силы Порошенка и пророссийская в лице Оппозиционной платформы – За жизнь", - считает эксперт.

А вот Батькивщина, по мнению Октисюка, будет подыгрывать Зе.

"Кроме того, в политической силе Порошенко очень сильные и опытные политики: Геращенко, Парубий, Климпуш-Цинцадзе и другие. Они-то сумеют создать проблемы "слугам народа".

А так, партия Порошенко будет скатываться в правоконсервативную нишу и продолжит отбирать электорат у Свободы и "правых" сил", - резюмировал эксперт.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.  

Также сообщалось, ЦИК обработала более трети протоколов, в Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
оппозиция рейтинг Верховная Рада Владимир Зеленский голос коалиция Батькивщина Виктор Янукович выборы в Раду Слуга народа Анатолий Октисюк новости Украины Европейская солидарность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:21
Как Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламенте
09:20
"Х*ево музло": Новый клип группы Грибы Контракты с матами попала в топ трендов YouTube Видео
09:20
Игра России в Украине будет продолжаться – дипломат
09:20
"Следующим наказанием может быть проведение матчей сборной без зрителей" - Андрей Павелко
09:14
Эксперт объяснил, в чем Зеленский превзошёл Януковича, и почему Слуге народа в Раде будет несладко
09:14
ЦИК обработала более 40% протоколов: фавориты увеличивают преимущество Видео
08:54
У известного тренера случился сердечный приступ во время футбольного матча
08:46
Выборы в Раду официально подошли к концу: в США закрылся последний избирательный участок
08:37
Кремль не сдастся: как Москва использует результаты выборов в Раду мнение
08:36
Хорошо, что не бензопилой: в Днепре неиспользованные бюллетени погасили топором (видео) Видео
08:24
Освобождение захваченных моряков: Зеленский рассказал о надежде на взаимопонимание с Путиным Видео
08:16
"Нож в горло": под Киевом жестоко убили журналиста - жуткое видео Видео
07:51
В Слуге народа раскрыли планы насчет коалиции и первого заседания новой Рады Видео
07:46
Почему Слугу народа и Голос ждет скандальный брак мнение
07:45
Голосование на выборах-2019 за границей: партия Порошенко дышит в спину "слугам народа"
07:28
Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году Видео
07:25
Лидеры нарастили отрыв: ЦИК обработала более трети протоколов Видео
07:16
Результаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосования
07:04
"Не устоит, рухнет": журналист рассказал, что Украине делать с Крымским мостом
06:54
Отличная неделя: астролог рассказал, что нужно делать 22-28 июня
06:32
Как Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проиграл мнение
06:30
Топ-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладывать Фото
06:17
Первые результаты парламентских выборов в Украине: чат с политологом Владимиром Фесенко
06:15
Диетолог назвала доступный продукт, который замедляет старение
06:05
ЦИК обработала более 25% протоколов: в Раду проходят пять партий
06:01
Эксперт рассказал, стоит ли ждать резких скачков курса доллара после выборов
05:53
Конец света 12 августа: Нибиру вгнездилась в Венеру и мчится к Земле – инсайдеры из NASA Видео
05:06
Интимный отпуск: на курорте пара занялась сексом прямо в море - видео 18+ Видео
04:59
Подруга футболиста Динамо устроила жаркие танцы в белье
04:26
В Ирпене ритуальные службы не сумели поделить тело покойника и устроили стрельбу
03:47
Таинственная диета Киры Найтли и как звезды Голливуда худеют на 20 кило Фото Видео
03:15
"Стеснение пропало": Вера Брежнева в микробикини взбудоражила сеть точеной фигурой
02:49
Автомобиль с россиянами на ходу провалился в огромную промоину на трассе Видео
02:33
"Радует список победителей и проигравших": в Сети обсуждают парламентские выборы Видео
02:30
Хоккеист Сент-Луис поел из Кубка Стэнли жареных равиоли
02:02
СМИ озвучили действенный способ борьбы с Северным потоком-2
01:47
Уйди, постылая: в США не желавшего заняться сексом с девушкой парня утихомирила полиция
01:36
ЦИК начала оглашение результатов выборов в Раду 2019: первые данные Видео
01:24
Под Киевом полиция остановила автобусы с подозрительными мужчинами Видео
01:22
Аналитик дал оптимистичный прогноз по Крымскому мосту Видео
00:52
Самая низкая в истории: ЦИК опубликовала данные явки на выборах в Верховную Раду Видео
00:45
СМИ назвали вероятных кандидатов на пост премьера и спикера Рады Видео
00:25
Закон суров: за что Украина заплатит партиям Шария и Ляшко бюджетными деньгами Видео
00:14
Какие нардепы по спискам партий проходят в Раду: имена Видео
00:11
Садовый сделал "политическое харакири" Видео
21 июля, воскресенье
23:47
Порошенко уже нашел главного партнера в новой Раде Видео
23:46
Выборы в Раду - это конец смешных политиков и лубочных националистов мнение
23:46
Metallica в Лужниках запела на русском, исполнив Группу Крови Видео
23:23
Медведчук озвучил позицию Оппоплатформы по отношению к Зеленскому Видео
23:21
Результаты выборов 2019: сколько мест получат партии в новой Раде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять