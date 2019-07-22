Эксперт объяснил, в чем Зеленский превзошёл Януковича, и почему Слуге народа в Раде будет несладко

Зеленский превзошёл беглого Януковича / president.gov.ua

Высокий уровень поддержки Слуги народа на выборах накладывает на эту партию и лично Владимира Зеленского наибольшую политическую ответственность. Ведь, по сути, даже у Януковича не было такой моновласти, которая теперь будет у Зеленского... Большая власть – это большая ответственность. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Высокий запрос украинского общества на обновление парламента создаст еще одну проблему – низкое качество новоизбранных депутатов. Насколько новые депутаты будут компетентными и профессиональными? Как будут действовать новые депутаты – играть на себя, чтобы зарабатывать очки на перспективу, или защищать и отражать позицию фракции? Сейчас все это - вопросы без ответов.

В этом, в том числе, будет состоять причина будущих конфликтов внутри новой парламентской коалиции и партии Слуга народа. А эта конфликтность, в итоге, вполне может перерасти в досрочные парламентские выборы", - объяснил эксперт.

По его словам, Слуга народа вряд ли сможет единолично составить большинство в Раде.

Читайте такжеВ Слуге народа раскрыли планы насчет коалиции и первого заседания новой Рады"Скорее всего, СН получит около 200 штыков в новом парламенте, потому "слугам народа" придется с кем-то создавать коалицию – либо с Батькивщиной Тимошенко, либо с Голосом Вакарчука, либо с какими-то небольшими депутатскими группами, которые сложатся в парламенте. Возможно, они также сумеют пополнить свою группу за счет мажоритарщиков, которые примкнут к Слуге народа", - сказал Октисюк.

Эксперт также отметил, что Голос Святослава Вакарчука с трудом преодолел проходной барьер, и наличие новых лиц ему не помогло добиться такого же прорыва, как Слуге народа. Это объясняется тем, что Вакарчук поздно очнулся: ниша с новыми лицами уже занята.

"Вакарчуку, чтобы составить достойную конкуренцию, нужно было идти на президентские выборы вместе с Зеленским. Он потерял момент, пока колебался и выжидал. Пока он думал, общество выбрало человека, которому поверило. Вакарчук упустил свой уникальный шанс. Хоть он и в Раде, но он, по сути, проиграл. Теперь Голос обречен играть роль либеральной силы. Возможно, в этой нише он и закрепится", - убежден эксперт.

Октисюк также подчеркнул, что Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность комитетов не получит.

"Слуга народа будет делать все, чтобы свести эту политическую силу на маргинез. Но, как бы там ни было, Порошенко составит довольно сильную оппозицию команде Зеленского, которая "попортит нервы" Слуге народа. Ведь в новом парламенте будет две оппозиции: "правая" в лице политической силы Порошенка и пророссийская в лице Оппозиционной платформы – За жизнь", - считает эксперт.

А вот Батькивщина, по мнению Октисюка, будет подыгрывать Зе.

"Кроме того, в политической силе Порошенко очень сильные и опытные политики: Геращенко, Парубий, Климпуш-Цинцадзе и другие. Они-то сумеют создать проблемы "слугам народа".

А так, партия Порошенко будет скатываться в правоконсервативную нишу и продолжит отбирать электорат у Свободы и "правых" сил", - резюмировал эксперт.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.

Также сообщалось, ЦИК обработала более трети протоколов, в Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.